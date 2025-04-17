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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Filistinli Alimler Heyeti ile Görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Filistinli Alimler Heyeti Başkan Yardımcısı Dr. Bekir'i kabul ederek Türkiye'nin Filistin'e desteğini yineledi.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 18:25
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 18:25
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Filistinli Alimler Heyeti ile Görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Filistinli Alimler Heyeti'ni Ağırladı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Filistinli Alimler Heyeti Başkan Yardımcısı Dr. Muhammed Said Bekir ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başkanlık makamından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Türkiye'nin her zaman Filistin'in yanında olduğunu vurguladı.

Dr. Bekir ise kabulü vesilesiyle Başkan Erbaş'a teşekkür ederek, Türkiye'nin daima Filistin'e yardım eden bir ülke olduğunu dile getirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş (ortada), Filistinli Alimler Heyeti Başkan Yardımcısı...

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş (ortada), Filistinli Alimler Heyeti Başkan Yardımcısı Dr. Muhammed Said Bekir (sol 3) ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş (ortada), Filistinli Alimler Heyeti Başkan Yardımcısı...

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş (ortada), Filistinli Alimler Heyeti Başkan Yardımcısı Dr. Muhammed Said Bekir (sol 3) ve beraberindeki heyeti kabul etti.

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