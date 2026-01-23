Diyarbakır Çermik'te Aç Kurt Sürüsü Yerleşime İndi

Kızılyamaç'ta yaklaşık 10 kurdun yerleşim bölgesine inmesi paniğe yol açtı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, doğal yaşam alanlarında yiyecek bulamayan kurt sürüsü yerleşim yerlerine indi. Olay, ilçeye bağlı Kızılyamaç mevkiinde gerçekleşti.

Yaklaşık 10 kurdun bulunduğu sürünün evlerin ve sokakların yakınlarına kadar inmesi, çevrede yaşayan vatandaşlarda paniğe neden oldu. Sürüyle karşılaşanlar kısa sürede güvenli bölgelere çekildi.

O anlar, bölge sakini Fırat Tüysüz tarafından cep telefonu kamerasına yansıtıldı. Görüntülerde kurtların yerleşim yerlerine yakın hareket ettiği ve bölgedeki vatandaşların tedirgin olduğu görüldü.

Yetkililer ve vatandaşlar, benzer olaylara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

