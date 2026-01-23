Artvin Borçka'da Heyelan: Ev ve Ahır Yıkıldı, Çiftçi Son Anda Kurtuldu

Artvin’in Borçka ilçesinde yoğun kar yağışının ardından zeminin yumuşaması sonucu meydana gelen heyelanda, Hamit Navdar'a ait ev ve bitişiğindeki ahır tamamen yıkıldı.

Olay ve kurtuluş anı

Olay, Borçka ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde yaşandı. Heyelan nedeniyle ev ve ahır kullanılamaz hale gelirken, Navdar'ın hayvanlarına ot vermek için geldiği ahırda son anda kurtulduğu ortaya çıktı.

Olay anını anlatan Navdar, "İneklerim olduğu için her gün buraya gelip bakıyordum. O gün de ot vermek için geldim. Bir anda evde sallantı olduğunu fark ettim. Zor kurtuldum. Evin arka tarafı çökmeye başlayınca hemen dışarı çıktım" dedi.

Yetkililer ve hasar tespiti

Navdar, bölgenin riskli olması nedeniyle bir süredir başka bir yerde kaldığını ve yetkililerin daha önce önlem amaçlı çalışma yaptığını belirtti: "Arka tarafa beton çalışma yapılıyordu. Hava şartları iki gün daha elverseydi belki ev kurtulacaktı. Ancak yağışlar nedeniyle her şey bir anda oldu".

Heyelanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alındı ve hasar tespit çalışması başlatıldı.

ARTVİN’İN BORÇKA İLÇESİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN MEYDANA GELEN TOPRAK KAYMASI SONUCU BİR EV İLE BİTİŞİĞİNDEKİ AHIR TAMAMEN YIKILDI. HEYELANDA, HAMİT NAVDAR’A AİT EV VE AHIR KULLANILAMAZ HALE GELİRKEN, NAVDAR'IN HAYVANLARINA OT VERMEK İÇİN GELDİĞİ AHIRDA HEYELANDAN SON ANDA KURTULDUĞU ORTAYA ÇIKTI.