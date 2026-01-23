Konya'da Bulumya Göleti Buz Tuttu

Konya'da Bulumya Göleti, aşırı soğuklar nedeniyle yüzeyi tamamen dondu; çevresi 15 santimetre karla kaplandı, doğa gözlemcileri bölgenin etkileyiciliğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 12:54
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 12:54
KONYA (İHA)

Bulumya Göleti, Konya-Antalya kara yolu üzerinde yer alıyor ve bir haftadır devam eden aşırı soğukların etkisiyle yüzeyi tamamen buz tuttu.

Bin 515 rakımda ve Erenkaya kanyonu içinde bulunan göletin çevresi, 15 santimetre kalınlığında kar tabakasıyla kaplandı.

Doğa gözlemcisi ve araştırmacı yazar Ömer Tokgöz, bölgeyi gezdiğini belirterek şu gözlemlerini paylaştı: "Soğuk havaya rağmen bölge çok etkileyici. Göletin tamamen donduğunu, bazı balıkçıların buzları kırarak olta attığını ve göl üzerinde yürüdüğünü gördüm. Karla kaplı dağlar ve çam ormanları buraya ayrı bir güzellik katıyor".

Tokgöz ayrıca Bulumya Kanyonunun bol oksijenli yapısı ve doğal manzarasıyla her mevsim doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için önemli bir alan olduğunu vurguladı.

