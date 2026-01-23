Karaman'da Ahır Çatısı Çöktü: 142 Küçükbaş Hayvan Kurtarıldı

Olay

Karaman’ın Başyayla ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bir ahırın çatısı, karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Çatısı çöken ahırda bulunan 142 küçükbaş hayvan, jandarma ve köylülerin ortak çabasıyla sağ olarak kurtarıldı.

İnceleme ve Destek

Olayın ardından Başyayla Kaymakamı Neslihan Çakır, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burhan Öksüz ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Caner Tosun çatısı çöken ahırda incelemelerde bulundu.

Kaymakam Çakır, devletin her daim vatandaşının yanında olduğunu vurgulayarak ahır sahibi Metin Topal'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

