Konyaaltı Sahili Dev Dalgalarla Beyaza Büründü

Antalya'da etkili rüzgar 2 metreyi bulan dev dalgalar oluşturdu; Konyaaltı Sahili beyaza büründü, vatandaşlar ve turistler anı cep telefonlarıyla kaydetti.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 14:25
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 14:25
Antalya'da şiddetli rüzgar ve sarı kod uyarısı sonrası sahil görsel şölen sundu

Antalya’da dün akşamdan bu yana etkili olan şiddetli rüzgar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde dev dalgalar oluşturdu. Boyu 2 metreye kadar ulaşan dalgalar, sahili adeta beyaza bürüdü ve kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün dün akşam ve gece saatleri için verdiği sarı kod uyarısının ardından kentte rüzgar ve yağış etkili oldu. Sabah saatlerinde hava hafif rüzgarlı ve parçalı bulutlu seyrederken, çok sayıda kişi sahile gelerek oluşan manzarayı izledi.

Sahile akın eden vatandaşlar ile turistler, cep telefonlarıyla anı ölümsüzleştirdi; bol bol fotoğraf ve video kaydı yapıldı.

"Antalya her haliyle çok güzel"

Sahilde dalgaları hayranlıkla izleyen bir İranlı turist, manzarayı çok beğendiğini söyleyerek, "Antalya çok güzel bir memleket. İnsanları ve denizi çok güzel. Deniz çok dalgalı maşallah" dedi.

