Diyarbakır'da 11’inci Yargı Paketi Heyecanı: Aileler Cezaevi Önünde Tahliye Bekliyor

11’inci yargı paketiyle erken tahliye bekleyen hükümlülerin yakınları Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde toplandı; yaklaşık 50 bin tahliye öngörülüyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 16:04
Diyarbakır'da 11’inci Yargı Paketi Heyecanı: Aileler Cezaevi Önünde Tahliye Bekliyor

Diyarbakır'da 11’inci Yargı Paketi Heyecanı

Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilerek yasalaşan 11’inci yargı paketi ile Diyarbakır’da birçok mahkumun serbest kalması bekleniyor. Paketle erken tahliye olacak hükümlülerin aileleri, yakınlarına kavuşmak için Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde toplanmaya başladı.

Paketin kapsamı ve beklenen tahliyeler

Yasalaşan düzenlemeye göre, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar nedeniyle hüküm giyenler, denetimli serbestlik haklarından 3 yıl erken faydalanabilecek. Bununla birlikte, ilk etapta yaklaşık 50 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor.

Paketin kapsamı dışında kalan suçlar arasında terör ve örgütlü suçlar, aile fertleri veya engellilerin hedef olduğu cinayetler, cinsel saldırı-istismar ve deprem sonucu meydana gelen öldürme yer alıyor.

Ailelerin umudu ve cezaevi önündeki bekleyiş

Paketin yasalaşmasının ardından cezaevinde kalan hükümlülerin yakınları ceza kampüsü önüne gelerek tahliyeyi beklemeye başladı. Aileler, uzun süredir bir araya gelemedikleri yakınlarına kavuşmanın heyecanını yaşıyor.

Haktan yararlanacak hükümlülerin yakınlarından Sultan Agar bekleyişini şu sözlerle dile getirdi: ’’Eltimin gelini için geldik. 4 senedir cezaevindeydi. Bize çok mutlu bir haber verdiler. Allah onlardan razı olsun. 11’inci yargı paketini çıkaranlara teşekkür ediyoruz. Cezaevi önüne geldik, tahliyesini bekliyoruz, çok mutluyuz. Bu kadar erken olacağını bilmiyorduk. Bugün kandil, bu haber de bize mutluluk getirdi’’ dedi.

Polis ekipleri, cezaevi etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı.

