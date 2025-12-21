Diyarbakır'da 2025 Aile Yılı: Koruyucu Aile Sayısı 107’ye Ulaştı

Diyarbakır’da 2025 Aile Yılı: Kapsamlı Destekler Hayata Geçirildi

2025 Aile Yılı kapsamında Diyarbakır’da ailelere yönelik kapsamlı çalışmalar hayata geçirildi. İl genelinde çocuk, kadın, engelli ve yaşlılara yönelik sosyal hizmetlerde önemli ilerlemeler kaydedildi.

Koruyucu aile ve çocuk hizmetlerinde artış

İlde koruyucu aile sayısı 107’ye yükselirken, 22 çocuk koruyucu ailelere yerleştirildi ve 16 çocuk evlat edindirildi. Korunma altındaki 412 çocuğa 7 kuruluşta bakım ve destek sağlanıyor. Ekonomik güçlük yaşayan 8 bin 279 çocuğa SED desteği sunulurken, ailelere toplam 332,7 milyon lira doğum yardımı ödendi.

Yetkililerin değerlendirmesi: ‘‘Çocuklar koruyucu ailelerin yanında sevgi dolu ortamda büyüyor’’

Diyarbakır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Aydın Polat, çalışmaların 2026 yılında da devam edeceğini belirterek medeniyetler şehri Diyarbakır için beş alanda hizmet verdiklerini aktardı. Polat, ‘‘Çocuklar koruyucu ailelerin yanında sevgi dolu ortamda büyüyor’’ ifadesine yer verdi ve şu bilgileri paylaştı:

Polat, çocuk hizmetleri kapsamında hâlihazırda 400’ün üzerinde çocuğun koruma altında olduğunu; kurum bakımı yerine aile ortamının yaygınlaştırılmasının öncelikleri olduğunu vurguladı. Türkiye genelinde koruyucu aile sayısını artırmak amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından özel bir genelge yayımlandığını ve 30 Haziran ’Koruyucu Aile Günü’ ilan edildiğini hatırlattı. Diyarbakır’da ayrıca Koruyucu Aile Hatıra Ormanı kurularak ailelere yönelik etkinlikler düzenlendi.

TÜİK verilerine göre ilde yaklaşık 55 bin civarında 18 yaş altı çocuk bulunduğunu belirten Polat, ebeveyn kaybı yaşayan yaklaşık bin 200 çocuk için sportif, tiyatral, drama ve çeşitli sosyal faaliyetler düzenlendiklerini; yaklaşık 8 bin 300 çocuğa evde sosyal ve ekonomik destek, rehberlik ve eğitim hizmetleri sunduklarını söyledi. Bu kapsamda yaklaşık 8 bin ailenin çocuklarına hem maddi destek sağlandığı hem de eğitimlerle ailelerin güçlendirildiği ifade edildi.

Engelli ve yaşlılara yönelik destekler

Engelli ve yaşlı hizmetleri kapsamında evde bakım aylığıyla 22 bin 500 kişiye destek verildi ve bu kapsamda yaklaşık 2,5 milyar lira ödeme yapıldı. Ayrıca yaklaşık 1 bin 200 otizmli birey ve ailelerine danışmanlık hizmeti sunuldu; Otizm Eylem Planı kapsamında ihtiyaç duyulan destekler sağlandı. Sur ilçesinde yapımı süren 100 kişilik huzurevinin açılışı için hazırlıkların sürdüğü ve tesisin 2026 yılının ortalarına doğru hizmete açılmasının planlandığı bildirildi.

Kadın, aile ve toplum hizmetleri

Kadına yönelik şiddetle mücadelede binlerce bilgilendirici materyal dağıtıldı, 166 binden fazla vatandaşa eğitim verildi. Kadın hizmetleri kapsamında 2025 yılında yaklaşık 6 bin kadın, ŞÖNİM aracılığıyla eğitim ve hizmet aldı. ŞÖNİM’in 7/24 esasına göre hizmet verdiği ve kadınlara eğitim, danışmanlık ve ihtiyaç halinde barınma desteği sunduğu vurgulandı.

Aile ve toplum hizmetleri çerçevesinde 22 bin 846 hane ziyaret edilirken, şehit yakını ve gazilere yönelik bin 439 ziyaret gerçekleştirildi. İlde toplam bin 72 şehit yakını ve gazi bulunduğu, maddi hakların ilgili bakanlıklarca sağlandığı; rehberlik, eğitim ve sosyal destek hizmetlerinin İl Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Sosyal destek programları ve kampüs planları

2025 içinde aile çalıştayı düzenlendi ve evlenen gençlere yönelik evlilik kredisi uygulaması hayata geçirildi. Bu krediye yaklaşık 4 bin 500 kişi başvurmuş, bunlardan yaklaşık bin 500’ü hak kazanmıştır. Yıl boyunca yaklaşık 25 bin hane ziyaret edilerek ailelere rehberlik ve eğitim hizmetleri sunuldu. Ayrıca Sosyal Hizmet Kampüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Bakanın uygun görmesiyle yaklaşık 23 binadan oluşacak şekilde planlanmıştır; bu kampüste çocuk, engelli ve yaşlı hizmetleri bir arada sunularak il ve bölge rahatlatılacaktır.

Polat, sözlerini yeni yıl dilekleriyle tamamlayarak tüm vatandaşların yeni yılını kutladı ve yeni yılın daha huzurlu ve barış dolu geçmesini temenni etti.

DİYARBAKIR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRÜ AYDIN POLAT, 2 MİLYON NÜFUSU İLE HİZMET VERDİĞİMİZ MEDENİYET ŞEHRİMİZ DİYARBAKIR İÇİN 5 ALANDA HİZMET VERDİKLERİNİ AKTARDI.