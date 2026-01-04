DOLAR
Diyarbakır'da Buzlanmayı Aşıp Ambulansın Yolunu Açtılar: Anne ve Bebek Hastaneye Ulaştı

Diyarbakır'da mahsur kalan ambulansa müdahale eden Büyükşehir ekipleri, anne ve bebeğe ilk müdahaleyi yapıp ambulansla hastaneye güvenle ulaştırılmasını sağladı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 16:20
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 16:33
Diyarbakır'da ekipler buzlanmayı aşıp ambulansın yolunu açtı

Anne ve bebek önce evde müdahale edildi, sonra hastaneye sevk edildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun buzlanma nedeniyle yolda mahsur kalan ambulansa zamanında müdahale ederek anne ve bebeğin hastaneye ulaştırılmasını sağladı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesinden doğum sancıları başlayan bir kadını hastaneye götürmek üzere yola çıkan ambulansın buzlanma nedeniyle ilerleyemediği yönündeki ihbar üzerine hızla bölgeye sevk edildi.

Ekipler, ambulansın bulunduğu güzergâhta yol açma çalışması başlattı; mahalle yolunda biriken buzları temizleyip, iç kısımlarda buzları kırarak yolu ulaşıma uygun hale getirdi.

Sancıları ilerleyen ve hastaneye yetiştirilemeyecek durumda olan kadın için sağlık ekipleri, ekiplerin çalışması sonucu güvenli şekilde ulaştı. Kadın, sağlık ekiplerinin desteğiyle evde doğum yaptı.

Olay yerinde anne ve bebek için gerekli ilk sağlık müdahaleleri titizlikle gerçekleştirildi. Ardından, yolu açılan ambulansla anne ve yeni doğan bebek güvenli bir şekilde hastaneye ulaştırıldı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

