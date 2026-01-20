Diyarbakır'da Kar 3 Metreyi Aştı: Avut Mahallesi'nde Hayat Durdu

Son dönemlerin en çetin kış mevsimi Diyarbakır’da devam ediyor. Çüngüş ilçesi Avut Mahallesinde kar kalınlığı 3 metreyi aştı.

Yaklaşık 1 haftadır süren yoğun kar yağışı, ilçede hayatı durma noktasına getirdi; kırsal mahalle yolları ulaşıma kapandı.

Muhtarın açıklaması

Avut Mahalle Muhtarı İbrahim Aydoğdu şunları söyledi: "Mahallemizde en şiddetli kış dönemi yaşanıyor. Mahalle yollarımız ekipler tarafından açılmasına rağmen, kar ve tipi nedeniyle tekrar ulaşıma kapanıyor, Zaman zaman yollara çığ düşerek ulaşımı aksatıyor. Kar kalınlığı 3 metreyi geçmiş durumda".

Ekiplerin yoğun çabalarına rağmen kar ve tipisinin yeniden yolları kapadığı, ulaşımın zaman zaman sekteye uğradığı bildirildi.

