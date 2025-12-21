Diyarbakır'dan 'Aile Yılı'na Güçlü Destek: Koruyucu Aile Sayısı 107’ye Ulaştı

Diyarbakır'dan 'Aile Yılı'na Güçlü Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesiyle, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş öncülüğünde Diyarbakır’da aile odaklı kapsamlı projeler hayata geçirildi. İlde koruyucu aile uygulamaları, çocuk bakımı, engelli ve yaşlı hizmetleri ile kadına yönelik şiddetle mücadele başta olmak üzere çok sayıda alanda somut veriler elde edildi.

Koruyucu aile ve çocuk hizmetleri

Diyarbakır’da koruyucu aile sayısı 107 seviyesine yükseldi; 22 çocuk koruyucu ailelere yerleştirilirken, 16 çocuk evlat edindirildi. Kuruma bağlı 7 kuruluşta 412 korunma altındaki çocuğa bakım ve destek sağlanıyor. Ekonomik desteğe ihtiyaç duyan 8 bin 279 çocuğa SED desteği verildi ve ailelere toplam 332,7 milyon lira doğum yardımı ödendi.

Aydın Polat, çalışmaları değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

"Çocuk hizmetleri alanında şu anda 400’ün üzerinde çocuğumuz koruma altında. Bunun yanı sıra çocuklarımızın kurum bakımına alınması yerine aile ortamında yetişmelerini sağlamak amacıyla koruyucu aile sistemini yaygınlaştırmaya büyük önem veriyoruz. Bu konuda oldukça iddialıyız. Diyarbakır, bugüne kadar koruyucu aile sayısında en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Geçmiş dönemlerde görev yapan tüm müdürlerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Onların katkılarıyla bugün 107 çocuğumuz koruyucu aile yanında, sevgi dolu bir ortamda büyümektedir. Önceki yıllarda bu sayı daha düşüktü. Türkiye genelinde de koruyucu aile sayısını artırmak amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından özel bir genelge yayımlanmış, 30 Haziran 'Koruyucu Aile Günü' ilan edilmiştir. Bu adım, toplumsal farkındalığı ve duyarlılığı önemli ölçüde artırmıştır. Bu kapsamda Diyarbakır’da 'Koruyucu Aile Hatıra Ormanı' kurduk. Hatıra ormanı vesilesiyle ailelerimizi bir araya getirerek çeşitli etkinlikler düzenledik. Amacımız, kuruluşlardaki çocuk sayısını azaltmak ve çocuklarımızın daha sağlıklı, sevgi dolu, anne-baba figürünün güçlü olduğu bir ortamda yetişmelerini sağlamaktır. Diyarbakır’da TÜİK verilerine göre yaklaşık 55 bin civarında 18 yaş altı çocuk bulunmaktadır. Bu çocukların tamamına ulaşmayı ve hizmet sunmayı hedefliyoruz. Ebeveyn kaybı yaşayan yaklaşık bin 200 çocuğumuz için sportif, tiyatral, drama ve çeşitli sosyal faaliyetler düzenliyoruz. Yaklaşık 8 bin 300 çocuğumuza evde sosyal ve ekonomik destek sunuyor, rehberlik ve eğitim hizmetleri veriyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 8 bin ailenin çocuklarına hem maddi destek sağlıyor hem de eğitimlerle aileleri güçlendiriyoruz."

Engelli ve yaşlı hizmetleri

Evde bakım uygulamaları kapsamında 22 bin 500 engelli vatandaşa hizmet verildi; bu alanda yapılan ödemeler yaklaşık 2,5 milyar lira olarak kaydedildi. Ayrıca ilde yaklaşık 1 bin 200 otizmli birey ve ailelerine danışmanlık sağlandı; Otizm Eylem Planı kapsamında gerekli destekler sunuldu. Sur ilçesinde inşası devam eden 100 kişilik huzurevinin 2026 ortalarında hizmete açılması planlanıyor.

Kadına yönelik şiddet, toplum ve aile hizmetleri

2025’te kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında binlerce bilgilendirici materyal dağıtıldı ve 166 binden fazla vatandaşa eğitim verildi. Aile ve toplum hizmetleri çerçevesinde 22 bin 846 hane ziyaret edilirken, şehit yakınları ve gazilere yönelik 1,439 ziyaret gerçekleştirildi. Müdürlükten sağlanan rehberlik, eğitim ve sosyal destek hizmetleri ile şehit ve gazi ailelerinin çocukları için sportif ve sosyal etkinlikler düzenleniyor.

Gelecek hedefleri ve projeler

Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tensipleriyle ilan edilen 2025 Aile Yılı sonrası önümüzdeki 10 yılda aile çalışmalarının güçleneceğini vurguladı. 2025 içinde düzenlenen aile çalıştayı, evlenen gençlere yönelik evlilik kredisi uygulaması ve hane ziyaretleri gibi uygulamalar hayata geçirildi. Evlenmek için başvuran yaklaşık 4 bin 500 kişiden 1,500’ü evlilik kredisi hakkı kazandı. Yıl boyunca yaklaşık 25 bin hane ziyaret edilerek ailelere rehberlik ve eğitim verildi.

Bakanlık ve il müdürlüğü tarafından planlanan Sosyal Hizmet Kampüsü projesi, yaklaşık 23 binadan oluşacak şekilde planlanarak bölgeye çocuk, engelli ve yaşlı hizmetlerinde kapsamlı bir altyapı kazandırmayı hedefliyor. Polat, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, yeni yılın daha huzurlu ve barış dolu geçmesini temenni ediyorum."

