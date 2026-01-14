Diyarbakır Halk Ekmek Fabrikasında Fırın Montajı — Günlük 100 Bin Ekmek Hedefi

Diyarbakır'da Bağcılar'daki halk ekmek fabrikasında fırın montajı sürüyor; tesis ilk etapta günlük 40 bin, hedefte 100 bin ekmek üretecek ve yaklaşık 100 kişiye istihdam sağlayacak.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 12:47
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 13:03
Diyarbakır Halk Ekmek Fabrikasında Fırın Montajı — Günlük 100 Bin Ekmek Hedefi

Diyarbakır Halk Ekmek Fabrikasında Fırın Montajı Sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların temel gıda maddelerine uygun fiyatlarla erişimini sağlamak amacıyla Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde inşa edilen halk ekmek fabrikasında fırınların montaj işlemleri devam ediyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde yürütülen projede, tesis tam otomatik ve son teknoloji makine parkuru ile donatılarak üretim hızı ve hijyen standartlarının en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor. İnşaat çalışmalarının büyük bölümü tamamlandıktan sonra fabrika teknik donanım aşamasına geçti.

Üretim Kapasitesi ve İstihdam

4 bin 500 metrekare kapalı alan üzerine kurulan fabrikada, ilk etapta günlük 40 bin ekmek üretimi yapılacak; ilerleyen süreçte ise hedef günlük 100 bin ekmek seviyesine ulaşmak. Üretilen ekmekler, başta geliri temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmeyen vatandaşlar olmak üzere tüm Diyarbakır halkına uygun fiyatlarla sunulacak ve kentin dört bir yanına kurulacak halk ekmek büfeleri aracılığıyla satışa çıkarılacak.

Tesisin faaliyete geçmesiyle yaklaşık 100 kişiye istihdam sağlanması planlanıyor. Ayrıca halk ekmek büfelerinde görev alacak personelle birlikte istihdam sayısının daha da artması hedefleniyor.

Fırın montajı devam ederken ekipler, bina içinde eş zamanlı olarak sıva, alçı ve iç tesisat çalışmalarını sürdürüyor; proje tamamlandığında Diyarbakır için önemli bir üretim ve sosyal destek merkezi olması bekleniyor.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN VATANDAŞLARIN TEMEL GIDA MADDELERİNE UYGUN FİYATLARLA...

