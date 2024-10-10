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Diyarbakır Kültür Yolu Festivali: 32 Oyun Tiyatroseverlerle Buluşacak

Diyarbakır'da düzenlenecek Kültür Yolu Festivali'nde toplam 32 oyun sahnelenecek.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 12:02
Diyarbakır Kültür Yolu Festivali: 32 Oyun Tiyatroseverlerle Buluşacak

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali", 12-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival çerçevesinde, "20. Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali" de yer alacak.

Festivalin Açılışı

Festivalin başlangıç noktası, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi'nde, "Devlet Ana" adlı oyun ile yapılacak. Oyun, Kemal Tahir'in kaleme aldığı ve Ayşe Emel Mesci tarafından sahneye konulan eserle, tiyatroseverlerle buluşacak.

Tiyatro Oyunlarının Zengin İçeriği

Festival boyunca, birçok devlet tiyatrosu farklı oyunları sahneleyecek. Ankara Devlet Tiyatrosu, İstanbul Devlet Tiyatrosu, İzmir Devlet Tiyatrosu gibi çeşitli illerden yapıların katılımı ile sahnelecek oyunlar arasında, "Bence Katil Öldürdü", "Masal Yolu" ve "Kırmızı Küre" gibi isimler yer alıyor.

Atölye Çalışmaları ve Heyecanlı Beklentiler

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Müdürü Erkan Aytemur, festivallerin kente sağladığı ayrıcalıkların yanı sıra, 32 oyunun yanı sıra etkinlik boyunca yapılacak olan atölye çalışmalarının da kaçırılmaması gerektiğini vurguladı. Aytemur, festivalin açılışına Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın da katılacağını belirtti.

Seyirci Beklentileri ve Hedefler

Aytemur, bu yıl dolu dolu bir sezon geçireceklerini belirterek, "Geçen sezon 75 bin seyirciye ulaştık. Bu sezon 100 bin seyirci hedefliyoruz" diyerek tiyatrosal etkinliğin önemini vurguladı. Ayrıca, biletlerin kısa sürede tükendiğini ve festivalin coşkulu geçeceğini ifade etti.

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