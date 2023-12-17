Doğal gaz faturanızı dert etmeyin! 3 tüyo ile artık yarısını ödeyeceksiniz

Doğalgaz maliyetleri kışın ısınma açısından önemli bir yük olabilmektedir. Ancak evinizi sıcak tutmak ve doğalgaz faturanızı azaltabilmek adına yapabileceğiniz birçok şey bulunmaktadır. Bu ipuçlarıyla evinizin enerji verimliliğini artırabilir, konforunuzu ve bütçenizi koruyabilirsiniz. Evinizi daha verimli ısıtmak için doğalgaz faturanızı nasıl azaltabileceğiniz ve sıcaklığı sabit tutabileceğiniz konusunda pratik önerileri uygulayabilirsiniz.

Doğalgaz faturanızı yarı yarıya azaltın!

"Pimapen yaz-kış ayarı"

Evinize giren soğuk hava miktarını azaltarak eviniz daha sıcak olacaktır. Bu nedenle doğalgaz miktarının arttırılmasına gerek yoktur. Pencere kilitleme mekanizmanızı bulun ve yaz ve kış ayarlarını yapın. Bu mekanizma pencere çerçevesinin karşılandığı tarafta yer almaktadır. Dairesel veya ovaldir. Yuvarlak kısmın merkezi altıgendir. Bu mekanizma yaz ve kış arasında geçiş yapmak için kullanılır.





Pencere kilitleme mekanizmasını ayarlamak için mandalı çevirmeniz gerekecektir. Mandalı 90 derece sola ya da ağa çevirerek pencerenizin sıkılığını değiştirebilirsiniz. Pencerenizi daha güvenli kapatmak için mandalı sola çevirin. Kışın soğuk havanın içeri girmesini engeller. Camı daha gevşek durumda kapatmak için mandalı sağa çevirin. Bu yaz aylarında bile hava sirkülasyonuna izin verir. Pencereye zarar verebileceğinden mandalı sonuna kadar çevirmeyin. Mandal yarıda durursa pencere normal ayarlarına dönecektir. Bu bahar mevsimine uygundur.





"Kombi bakımı"

Sayacınızı kontrol etmeniz size kombi bakımının ne kadar önemli olduğunu gösterecektir. Evinizden çıkmadan önce doğalgaz sayacınızdaki son iki rakamı not edin. Eve geldiğinizde tekrar kontrol edin. Son iki rakam değişirse doğalgaz kaçağı olabilir. Dopalgaz kaçağı, hem maddi kayıplarla hem de güvenlik riskleriyle karşı karşıya kalırsınız. Kombinizin düzenli bakımı verimliliğini, ömrünü ve aynı zamanda güvenliğini artırabilir. Ayrıca evinizi de ısıtabilir.

"Yalıtım levhası"

Siz de termal yatırım panelleri satın alarak evinizi sıcacık tutabilirsiniz. Bunu yapmak için radyatörün arkasına bir yalıtım paneli takmanız gerekir.