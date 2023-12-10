Doğalgaz faturalarını anında yarıya indiriyor! Bu 5 yöntem yüksek faturayı tarihe gömüyor

Doğalgaz faturalarınızı artık dert etmeyin! Bu 5 yöntemi mutlaka deneyin! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOĞALGAZ FATURA DÜŞÜRME YÖNTEMLERİ

Kış aylarında artık doğalgaz faturalarınızdan şikayet etmenize gerek yok. Kombi ustası Şahismail Gültepe ısı yalıtımlı evlerde kombi sıcaklık ayarlarının daha düşük olması gerektiğini söylüyor. Gündüzleri güneş olan vakitlerde kombiyi kapatarak yine enerjiden tasarruf edebilir ve faturanın az gelmesini sağlayabilirsiniz.





Tasarruf yapmak için kullanmadığınız odalardaki petekleri kapatabilirsiniz ve enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. Kombiye yakın olan petekleri kapatarak ya da sıcaklık ayarını düşürerek daha dengeli bir ısınma ve faturalarda tasarruf sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda faturaların düşmesi için sıcak su kullanımına da dikkat etmeniz gerekiyor. Gereksiz sıcak su kullanmak faturayı artırıyor. Küçük işlemler yapacağınız zaman soğuk su kullanarak enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.