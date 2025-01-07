Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Enerji piyasasında yaşanan dalgalanmalar ve artan maliyetler, vatandaşların belini bükmeye devam ediyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan son açıklama ile doğalgaz bağlantı ve hizmet bedellerine rekor seviyede zam geldiği duyuruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, 2025 yılı itibarıyla geçerli olacak yeni tarifeler, abonelikten sayaç işlemlerine kadar birçok kalemde önemli artışlar içeriyor. Özellikle kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte bu beklenmedik zam, vatandaşlar arasında büyük bir endişe yaratmış durumda.

Doğalgaz Bağlantı Ücretlerine Zam

Doğalgaz’a yeni abone olmak isteyen vatandaş, 2025 yılı içerisinde bağlantısını tamamlamak adına daha fazla tutarda ödeme yapmak zorunda kalacak. Yapılan %77,96'lık rekor zamla birlikte, abone bağlantı bedeli 6.154 TL'ye yükseltilirken, yeni bir eve taşınan veya ilk kez doğal gaz aboneliği alacak olan vatandaşlar için bu durum daha büyük bir yük oluşturacak.

Bağlantı Bedeli ve Güvence Bedellerinde Artış

Sadece bağlantı bedeliyle sınırlı kalmayan bu zamlarda, ilave abone bağlantı bedeli de %77,95 oranında artarak 5.353 TL/100m² olarak belirlendi. Ayrıca, bağlantı kontrol ve onay bedeli ise ilk 100 metre için 3.471 TL olarak revize edildi.

Kombiden sobaya, ocağa kadar pek çok ev aletinin hizmet bedellerinin de artması dikkat çekici. Güvence bedelleri ise şu şekilde sıralanıyor:

Kombi: 3.035 TL (%45,42)

Soba ve Merkezi Sistem: 2.673 TL (%45,66)

Ocak: 181 TL (%43,65)

Şofben: 362 TL (%43,65)

Sayac İşlemlerinde de Artış

Zamlar yalnızca bağlantı ve hizmet bedelleriyle sınırlı kalmadı. Sayaç tiplerine göre belirlenen işlem bedelleri de aşağıdaki gibi güncellendi: