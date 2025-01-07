DOLAR
35,32 -0,03%
EURO
36,82 -0,32%
ALTIN
2.999,67 -0,34%
BITCOIN
3.594.634,85 0,25%

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

EPDK, doğalgaz bağlantı ve hizmet bedellerine rekor bir zam uyguladı. Zam oranları ve yeni tarifeler 2025 yılından itibaren geçerli olacak.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 09:22
Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Enerji piyasasında yaşanan dalgalanmalar ve artan maliyetler, vatandaşların belini bükmeye devam ediyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan son açıklama ile doğalgaz bağlantı ve hizmet bedellerine rekor seviyede zam geldiği duyuruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, 2025 yılı itibarıyla geçerli olacak yeni tarifeler, abonelikten sayaç işlemlerine kadar birçok kalemde önemli artışlar içeriyor. Özellikle kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte bu beklenmedik zam, vatandaşlar arasında büyük bir endişe yaratmış durumda.

Doğalgaz Bağlantı Ücretlerine Zam

Doğalgaz’a yeni abone olmak isteyen vatandaş, 2025 yılı içerisinde bağlantısını tamamlamak adına daha fazla tutarda ödeme yapmak zorunda kalacak. Yapılan %77,96'lık rekor zamla birlikte, abone bağlantı bedeli 6.154 TL'ye yükseltilirken, yeni bir eve taşınan veya ilk kez doğal gaz aboneliği alacak olan vatandaşlar için bu durum daha büyük bir yük oluşturacak.

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Bağlantı Bedeli ve Güvence Bedellerinde Artış

Sadece bağlantı bedeliyle sınırlı kalmayan bu zamlarda, ilave abone bağlantı bedeli de %77,95 oranında artarak 5.353 TL/100m² olarak belirlendi. Ayrıca, bağlantı kontrol ve onay bedeli ise ilk 100 metre için 3.471 TL olarak revize edildi.

Kombiden sobaya, ocağa kadar pek çok ev aletinin hizmet bedellerinin de artması dikkat çekici. Güvence bedelleri ise şu şekilde sıralanıyor:

  • Kombi: 3.035 TL (%45,42)
  • Soba ve Merkezi Sistem: 2.673 TL (%45,66)
  • Ocak: 181 TL (%43,65)
  • Şofben: 362 TL (%43,65)

Sayac İşlemlerinde de Artış

Zamlar yalnızca bağlantı ve hizmet bedelleriyle sınırlı kalmadı. Sayaç tiplerine göre belirlenen işlem bedelleri de aşağıdaki gibi güncellendi:

  • G4, G6 Sayaçlar: 277 TL/adet (%47,34)
  • G10, G16, G25 Sayaçlar: 519 TL/adet (%47,02)
  • G40 ve Üzeri Sayaçlar: 1.031 TL ile 2.118 TL

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!
2
Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek
3
Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!
4
Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!
5
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'ndan İsmet İnönü Anma Konseri
6
Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama
7
Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor