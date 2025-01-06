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Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Milli Emlak, Erzurum İspir'de uygun fiyatlarla arsa ve tarla ihaleleri düzenliyor. 16.500 TL’ye ev sahibi olma fırsatı sunuluyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 11:55
Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Erzurum İspir'de Uygun Fiyatlı Arsa ve Tarla İhaleleri Başladı

Doğayla iç içe olmak isteyenler için müjdeli bir haber! Milli Emlak, 16.500 TL'ye ev yapıp oturabilme fırsatı sunuyor. İhaleye çıkartılan kamu arsaları ve arazileri, yatırımcılar ve ev sahibi olmak isteyenler için oldukça cazip seçenekler barındırıyor.

Erzurum İspir’deki İhalelerin Detayları

13 Ocak 2025 tarihinde yapılacak olan ihalelerle Erzurum'un İspir ilçesinde bulunan iki farklı taşınmaz yeni sahiplerini bekliyor. Bu fırsatlar, küçük ve orta ölçekli tarım yatırımlarına meraklı olan yatırımcılar için özel olarak tasarlanmış durumda.

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Başköy’de Tarla İhalesi

İlk ihale, Başköy Köyü'nde bulunan 46,94 m²’lik bir tarla için düzenleniyor. Toplam 16.500 TL muhammen bedelle açık artırmaya sunulacak tarla, 351,51 TL/m² fiyatıyla dikkat çekiyor. İhaleye katılmak isteyenlerin 3.300 TL geçici teminat ödemesi gerekiyor. İhale tarihi 13 Ocak 2025 saat 11:40'tır.

  • Taşınmaz Cinsi: Bina
  • Yüzölçümü: 46,94 m²
  • Toplam Fiyat: 16.500,00 TL
  • m² Fiyatı: 351,51 TL
  • Pafta / Ada / Parsel: 289/3
  • İhale Tarihi ve Saati: 13.01.2025 11:40
  • Geçici Teminat Bedeli: 3.300,00 TL
  • İhale Yeri: Erzurum

Alacabük Köyü Arsa İhalesi

İkinci ihale ise Alacabük köyünde 100,17 metrekarelik bir arsa için düzenleniyor. Toplamda 30.100 TL muhammen bedelle satışa sunulacak bu arsa, 300,49 TL/m² fiyatıyla doğayla iç içe bir yaşam hayali kuranlara hitap ediyor. İhaleye katılacakların 6.020 TL geçici teminat ödemesi gerektiği belirtiliyor. İhale tarihi 13 Ocak 2025 saat 10:20'dir.

  • Taşınmaz Cinsi: Arsa
  • Yüzölçümü: 100,17 m²
  • Toplam Fiyat: 30.100,00 TL
  • m² Fiyatı: 300,49 TL
  • Pafta / Ada / Parsel: 153/1
  • İhale Tarihi ve Saati: 13.01.2025 10:20
  • Geçici Teminat Bedeli: 6.020,00 TL
  • İhale Yeri: Erzurum

Milli Emlak tarafından düzenlenen bu ihaleler, doğayla iç içe yaşam alanları arayanlar için önemli fırsatlar sunuyor. Kaçırmayın!

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