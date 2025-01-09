Dul ve Yetim Maaşlarına Yapılması Planlanan Zamlar Açıklandı

2025'te dul ve yetim maaşları artırıldı. Yeni taban maaşları ve oranlar merak edilen detaylar arasında.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 11:33
Dul ve Yetim Maaşlarına Yapılması Planlanan Zamlar Açıklandı

Dul ve Yetim Maaşında Önemli Artış!

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin maaşları ile birlikte, dul ve yetim maaşlarında da düzenlemelere gidildi. 2025 yılına dair yapılan bu değişiklikler, milyonlarca çalışan ve emekli için büyük bir önem taşıyor.

Yeni Zam Oranı Ne Kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı veriler doğrultusunda, dul ve yetim maaşlarına uygulanacak artış oranı %15.75 olarak belirlendi. Yeni düzenlemeye göre, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseltildi. Bu artış, dul ve yetim maaşlarına da doğrudan yansıyacak.

Dul ve Yetim Maaşları Yeni Tabanları

Vefat eden sigortalının eşleri ve çocukları için maaş hesaplamaları, sigortalının son maaşının belirli yüzdeleri üzerinden gerçekleştirilecek. İşte değişen yeni maaş tablosu:

Dul ve Yetim Maaşlarına Yapılması Planlanan Zamlar Açıklandı

  • %75 oranında dul maaşı alanlar: Taban maaş 10.852 TL.
  • %50 oranında dul maaşı alanlar: Eş için taban maaş 7.234 TL.
  • %25 oranında yetim maaşı alanlar: Her bir çocuk için taban maaş 3.617 TL.

Emekli Sandığı Yakınlarına Yapılacak Ödemeler

Emekli Sandığı kapsamında, dul ve yetim maaşlarında da yeni bir düzenleme yapıldı. En düşük memur emeklisi maaşı 17.587 TL'den 19.617 TL'ye çıkarken, bununla birlikte dolaylı olarak dul ve yetim maaşları da gözden geçirildi. Aşağıda belirtilen maaşlar ödenecek:

  • %75 oranında dul maaşı alanlar: Taban maaş 14.713 TL.
  • %50 oranında dul maaşı alanlar: Eş için taban maaş 9.808 TL.
  • %25 oranında yetim maaşı alanlar: Her bir çocuk için taban maaş 4.904 TL.

Bu maaş artışları, dul ve yetim vatandaşların yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçlarken, aynı zamanda sosyal desteklerin de artırılması bekleniyor. 2025 yılı, birçok kişi için önemli bir dönüm noktası olmaya hazırlanıyor.

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