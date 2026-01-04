Dülük-OSB Tüneli yüzde 25 tamamlandı: Gaziantep ulaşımı 10 dakikaya iniyor

Dülük-OSB Tüneli yüzde 25 tamamlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kısa sürede yüzde 25 seviyesine gelen ve kenti OSB ile daha hızlı bağlayacak Dülük-OSB Tüneli şantiyesinde incelemelerde bulunarak teknik ekipten bilgi aldı.

Proje detayları

Sanayi, ticaret ve lojistik açısından stratejik öneme sahip Dülük-Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Tüneli ve bağlantı yollarında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı (GAOSB) ve Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) iş birliğiyle yürütülen projede, 3 bin 800 metre uzunluğunda, çift tüplü ve üç şeritli iki tünelin yapımında 1.600 metre seviyesine ulaşıldı.

Çalışmalar tamamlandığında Gaziantep OSB ile şehir merkezi arasındaki ulaşım süresi 45 dakikadan 10 dakikaya inecek. Toplamda 8 bin 315 metre uzunluğa sahip olacak yol, Dülük Kavşağı’ndan başlayarak OSB içindeki ana arterlere ve Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyoluna bağlanacak. İki yönde üçer şeritli olarak planlanan güzergah, hem şehir içi trafiğe hem de lojistik ulaşıma hizmet verecek.

Yeni yılın ilk müjdesi

İncelemelerin ardından açıklama yapan Başkan Fatma Şahin, İpekyolu olarak bilinen D-400 Karayolu ile O-54 Çevre Yolu arasındaki yoğunluğu azaltacak projenin bağlantılarını kapsayan 5 kilometrelik yol ve 5 kavşak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ihalenin onaylandığını, çalışmaların kısa sürede başlayacağını bildirdi.

Başkan Fatma Şahin'in değerlendirmesi

'Yeni bir yıldayız. Yeni yıl, yeni ümit, yeni başarılar, yeni heyecan demek. Gidiş geliş çift tünelimizin 1600 metresindeyiz. Yani işin dörtte birindeyiz. İş de çok iyi gidiyor. Bir yıl sonra bu çift tünelimizin yapıldığı 5 kilometrelik yolumuzun yapıldığı 5 kavşakla Şanlıurfa Otobanı’na bağlandığımız, otobanı çevre yoluna bağladığımız ve şehrin ulaşım hattının çok güçlendiği bir yılı birlikte tamamlamış olacağız. Karıncalar gibi çalışan dev eserler üreten bir ekibin başkanı olmaktan büyük bir onur duyuyorum.'

'Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu olmak üzere Ankara’da projeye destek veren tüm bakan ve yetkililere müteşekkir olduğumuzu belirtmek isterim. Birlikte başarıyoruz. Gaziantep Modeli verimlilik ve koordinasyon demek. Söylem birliği ve eylem birliği demek. Bu şehir çok güzel büyüyor. İrileşmeden sağlıklı büyümek için de bizim iki şeyi akıtmamız lazım. Birisi ulaşım, ikincisi su. Gördüğünüz gibi karla birlikte çok mutluyuz. Barajlarımız doluyor. Herete’den gelen sudan çok güzel haberler geliyor. Bir yıl içerisinde Çetintepe ile Herete bağlantısını tamamlamış olacağız. Şehrin hem içme suyu hem sulama suyuyla ilgili de çok güzel müjdelerimiz var. Ayın 15’inde Sayın Cumhurbaşkanımız Gaziantep’in Yatırım Programı’nı açıklamış olacak. Biz de ayın 20’sinde ‘Ne söz verdik? Şu ana kadar ne yaptık? Bundan sonra ne yapacağız?’ bunu halkımızla paylaşmış olacağız. Bu güzel çalışma bittiğinde şehrin ana damarı olan organize, sanayinin, ticaretin merkeze olan sanayimiz akıllı sanayi olacak. Yeşil sanayi olacak ve bu bağlantı yollarıyla da rekabet etme gücü yükselecek. Günün sonunda işçimiz mutlu bir şekilde evine gidip dönecek. İşverenimiz güven ve istikrar ortamında büyümeye devam edecek. Mutlu Gaziantep’i üreten Gaziantep’i birlikte başarmış olacağız.'

