Duraklı (Atoluğu) Camii Restorasyonla Yeniden İbadete Açıldı

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören Duraklı (Atoluğu) Camii, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün restorasyonuyla yeniden ibadete açıldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 15:47
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depreminin ardından tarihi cami hizmete döndü

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan tarihi Duraklı (Atoluğu) Camii nde restorasyon çalışmaları tamamlandı ve cami yeniden ibadete açıldı.

Dulkadiroğlu Divanlı Mahallesi nde yer alan ve kentin tarihi kimliğine tanıklık eden cami, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından aslına uygun şekilde restore edilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

İbadete açılan Duraklı Camii’nde cuma namazı eda edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, konuya ilişkin olarak, "Bugün Kahramanmaraşımızın tarihi yapılarından biri olan Duraklı Camiimizi yeniden ibadete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Depremde hasar alan tarihi yapılarımızı inşallah bir bir ayağa kaldırmaya devam edeceğiz. Camimiz cemaatine yeniden kavuştu. Şehrimizin her yerinde hummalı çalışma var. Hep birlikte şehrimizin tarihi yapılarımız, yollar ve altyapılar ve üst yapılar ile daha sağlıklı bir şehre kavuşturmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte cami, hem ibadet alanı olarak hem de Kahramanmaraş’ın tarihî kimliğinin yaşatılması açısından tekrar önemli bir merkez haline geldi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

