Düzce Belediyesi Karla Mücadeleye Hazır: 200 Personel, 33 İş Makinesi Sahada

Düzce Belediyesi, meteorolojik tahminlere göre hafta sonu beklenen kar yağışı öncesinde karla mücadele hazırlıklarını tamamladı. 200 personel ve 33 iş makinesi ile 24 saat esasına göre sahada görev yapacak ekipler, olumsuzluklara karşı teyakkuzda olacak.

Ekip ve araç dağılımı

Çalışmalar 12 saatlik 2 vardiya esasına göre planlandı. Sahada görev alacak personel dağılımı belirlendi ve toplamda 200 personel karla mücadelede görev yapacak. Kullanılacak araçlar arasında 9 adet CSB (kar bıçaklı araç), 10 kar bıçaklı kamyon, 2 loder ve 3 greyder yer alıyor.

Belediye açıklaması

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Okan Kaltu konuya ilişkin yaptığı açıklamada: "12 saat usulü 2 vardiya şeklinde tüm ekiplerimizi sahaya süreceğiz. Fen İşleri Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yaklaşık 200 personelimizle sahada olacağız. Aynı zamanda bin ton tuz ve 700 ton agrega ile beraber bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Ekip ekipmanlarımızın hepsinin bakımı yapıldı. Şu anda eksiksiz bir şekilde sahaya çıkmaya hazırız" dedi.

Vatandaşa uyarılar ve lojistik

Kaltu, çalışmaların aksamaması için ana arterlere araç park edilmemesini, yoğun kar yağışında kar lastiği ve zincir kullanılmasını ve mümkün olduğunca toplu taşımanın tercih edilmesini istedi. Tuz ve malzeme stoklarının Fevzi Çakmak ve Bahçeşehir müfreze alanları başta olmak üzere 3 farklı noktata hazır tutulduğunu belirten Kaltu, "Her noktaya anında müdahale edecek şekilde ekip ve ekipmanlarımızla karla mücadeleye hazırız" ifadelerini kullandı.

