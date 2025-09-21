Düzce'de 'Çırak' Kedi Tamirhanede Yeni Yuvasını Buldu

Motorundan çıkarılan yavru kedi, usta Mümin Ataseven tarafından sahiplenildi

ÖMER ÜRER - Düzce'de tamir için getirilen otomobilin motor kısmından çıkarılan kedi yavrusu, Yeni Mahalle'deki oto bakım servisini yeni yuvası yaptı.

Oto servisine yaklaşık 10 gün önce tamir için getirilen aracın kaputunu açan motor ustası Mümin Ataseven, bir kedi sesi duydu. Bulunduğu yerden çıkardığı yavruyu sahiplendi ve ona 'Çırak' adını verdi.

Sevimli tavırlarıyla dikkat çeken Çırak, zaman zaman Ataseven'in tamir yaparken omzuna çıkıyor ve iş yerindeki çalışanların ile müşterilerin maskotu haline geldi.

Ataseven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aracın kaputunu açtıktan sonra kedi sesi duyduğunu, müşterinin "Ben bakamam." demesi üzerine kediyi sahiplendiklerini söyledi. "Güzel bir yatak hazırladım ona. İyice alıştı buraya. İsmi de 'Çırak' oldu." dedi.

Usta, kedinin hem çalışanlara hem de müşterilere yakın davrandığını, iş sırasında kucağına gelip oyun oynamaya çalıştığını belirtti: "Aramızda bir bağ oluştu. Müşterilerimize de çok yakın davranışlar sergiliyor."

Hayvan sevgisinin önemine vurgu yapan Ataseven, "Hayvanları gerçekten çok seviyorum. Allah güç verdiği sürece de bakmaya ve kollamaya çalışacağım. Çok hareketli bir kedi. Bazen dükkandan kaçıp komşuların dükkanlarına gidiyor. Elimden geldiğince göz kulak oluyorum ama çok hareketli." ifadelerini kullandı.

