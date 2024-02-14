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e-Devlet'i kitleyen hizmet! Emekli olmadan emekli maaşını tek tıkla öğrenin!

Emeklilik maaşı hesaplama işlemi artık kolay ve erişilebilir hale geldi! Çalışanlar, yeni zam oranları ve güncellenen sistem sayesinde emeklilik maaşlarını öğrenmek için e-Devlet üzerinden işlem yapabilecekler. Bu yenilik, emeklilik sürecinde adımlarını planlamak isteyenler için büyük bir kolaylık sağlıyor. Artık emeklilik maaşı öğrenmek, birkaç tık uzağınızda!

Yayın Tarihi: 14.02.2024 12:44
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 12:44
e-Devlet'i kitleyen hizmet! Emekli olmadan emekli maaşını tek tıkla öğrenin!

Emeklilik Maaşınızı Hesaplamak Artık Çok Kolay! İşte e-Devlet'te Yeni Sorgulama Sistemi

Milyonlarca çalışanın merak ettiği kritik soru artık cevapsız kalmayacak! Emekli olunca ne kadar maaş alacağınızı öğrenmek için yeni bir yol açıldı: e-Devlet! Bu heyecan verici gelişmeyle birlikte, emeklilik maaşı hesaplama işlemi artık daha kolay ve erişilebilir hale geldi. İşte, detaylar!

e-Devlet üzerinden emekli maaşı hesaplama işlemi için öncelikle sistemde bir güncelleme yapıldı. Bu güncellemeyle birlikte, çalışanlar 3600 prim gününü doldurduklarında ne kadar emekli maaşı alacaklarını sorgulayabilecekler. Bu, emeklilik planlarını yapmak isteyenler için büyük bir kolaylık sağlıyor.

e-Devlet üzerinden emekli maaşı sorgulama adımları oldukça basittir. "Ne kadar emekli maaşı alırım" yazarak yapılan arama sonucunda SGK'lılar için "4A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama" sekmesine tıklayarak işlem gerçekleştirilebilir. Bağ-Kurlular ise "4B Emekli Aylığı Hesaplama" sekmesini kullanarak emekli maaşlarını hesaplayabilirler.

Yapılan sorgulama sonucunda detaylı bilgilere ulaşmak da mümkün. Açılan pencerede çalışılan sektör, bakmakla yükümlü olunan kişi gibi detaylar işaretlendikten sonra "Hesapla" butonuna tıklanarak olası emekli maaşı, ek ödeme tutarı, aylık ve yıllık ortalama kazançlar, aylık bağlanma oranları ve prim gün sayıları detaylı olarak görüntülenebilir.

Özellikle aylık bağlanma oranının önemi büyük. Bu oran her yıl 2 puan artar ve emekli maaşını etkileyen önemli bir faktördür. Dolayısıyla, primlerin yüksek olması ve uzun yıllar çalışmanın emekli maaşını artırıcı etkisi büyük önem taşır.

İkinci bir işte çalışanlar için de unutulmadı! İkinci bir işte çalışılıyorsa, bu iş için SGK prim ödemesi yapılmalıdır. Bu, ödenen prim miktarını artırarak daha yüksek emekli maaşı alınmasını sağlar.

Artık emeklilik maaşı hesaplama işlemi için e-Devlet'i kullanarak, emeklilik döneminizi daha planlı ve güvenli bir şekilde karşılayabilirsiniz.

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