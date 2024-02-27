E veya yeni D sınıfı ehliyet sahibi olana sınavsız, KPSS'siz yüksek maaşlı iş fırsatı! O belediye otobüs şoförü alımı yapıyor

Denizli’de Ulaşım Devrimi: 50 Yeni Otobüs Şoförü Aranıyor!

Denizli’nin toplu taşıma ağında bir yenilik daha! Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. Tic. A.Ş., deneyimli ve dinamik şoförler arıyor. Eğer siz de bu heyecan verici kariyer fırsatının bir parçası olmak istiyorsanız, başvurularınızı 25 Ekim 2024 tarihine kadar tamamlamanız gerekiyor.







Denizli Büyükşehir Belediyesi Şoför Alım Yapılacak Kadrolar ve Başvuru Şartları:

Pozisyon: Şehir İçi Otobüs Şoförü

Açık Pozisyon Sayısı: 50

Son Başvuru Tarihi: 25 Ekim 2024

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şoför Alımı Başvuru Şartları:





Eski E veya yeni D sınıfı ehliyet sahibi olmak.

SRC 2 belgesine sahip olmak.

Psiko-teknik değerlendirme belgesine sahip olmak.

Araç kullanmaya engel bir durumun bulunmaması.

En az 2 yıl deneyimli olmak.

Maaş ve Çalışma Koşulları:

Maaş: Asgari ücretin %38 fazlası.

İkramiyeler: Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri, banka promosyonu ve diğer sosyal yardımlar.

Çalışma Saatleri: Haftada 45 saat, vardiyalı sistem.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şoför Alımı Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Özgeçmiş (CV)

Fotoğraf

Ehliyet

SRC ve Psikoteknik belgeleri