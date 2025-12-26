DOLAR
Eber Sarısı Koruma Altında: Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar'dan Açıklama

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü, nadir Eber Sarısı'nın Tür Eylem Planı ile koruma altına alındığını ve korunmasının ortak görev olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 11:55
Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, insanlığın ortak doğal miraslarından biri olan Eber Sarısının korunmasının tüm paydaşların sorumluluğunda olduğu vurgulandı.

Türün Yayılışı ve Özellikleri

En dar yayılışlı bitki türlerinden biri olan Eber Sarısı, ‘Mutlak Korunması Gereken Bitki Türleri Listesi’nde yer almaktadır. Dünya üzerinde yalnızca Afyonkarahisar’daki Eber Gölü’nün güneyi ile Akşehir Gölü’nün güneybatısında, meyve bahçeleri ile göller arasındaki dar bir hat boyunca yayılış göstermektedir. Bakla, fasulye, nohut, mercimek, yonca ve tırfıl gibi ekonomik değeri yüksek türleri barındıran baklagiller familyasının bir üyesidir. Genellikle mayıs ayı başında çiçek açan bitki, ağustos ayında meyve verir. Hazırladığımız Tür Eylem Planı ile koruma altına aldığımız bu nadide tür, insanlığın ortak doğal mirasıdır onu korumak hepimizin görevidir

Bölge Müdürlüğünün Çağrısı

Müdürlük açıklamasında, hazırlanan Tür Eylem Planı ile Eber Sarısı'nın korunmasının hedeflendiği bildirildi ve yerel toplum ile ziyaretçilerin korunmaya destek vermesi gerektiği hatırlatıldı.

