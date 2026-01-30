Ebru Kırışık: "Yasal süreçler tarafımca başlatılmıştır"

Ebru Kırışık, hakkında çıkan asılsız haberlere tepki göstererek hukuki süreç başlattığını ve tekzibin yayımlanmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 19:18
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 19:18
Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık’ın eşi Ebru Kırışık, son günlerde bazı basın ve yayın organlarında kendisi hakkında yer alan haber ve paylaşımlara ilişkin resmi bir açıklama yaptı.

Açıklamanın detayları

Kırışık, fotoğrafının da kullanıldığı haberlerin "gerçeğe aykırı, mesnetsiz ve somut hiçbir bilgiye dayanmayan" nitelikte olduğunu belirtti. Açıklamada, "Son günlerde bazı basın ve yayın organlarında, şahsım hakkında fotoğrafımın da paylaşımı suretiyle gerçeğe aykırı, mesnetsiz ve somut hiçbir bilgiye dayanmayan haber ve paylaşımların yer aldığını üzülerek görmekteyim" ifadelerine yer verildi.

Kırışık, aynı içerikteki asılsız iddiaların ısrarla tekrarlanmasına tepki göstererek bunun basın meslek ilkeleriyle bağdaşmadığını vurguladı: "Bu asılsız iddiaların gazeteci ve haberci sıfatıyla hareket eden kişiler tarafından ısrarla tekrar edilmesi, basın meslek ilkeleriyle bağdaşmayan, toplumun ortak değerlerine aykırı olup kutsal aile kurumunu hiçe sayan nitelikte olup, şahsımın ve ailemin kişilik haklarına açık bir saldırı teşkil etmektedir."

Hukuki adımlar ve talep

Kendisine ve ailesine yönelik yayınların ağır bir psikolojik şiddet oluşturduğunu belirten Kırışık, hukuki haklarını korumak amacıyla adım attığını duyurdu: "Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür gerçek dışı yayınlar nedeniyle hukuki haklarımı korumak amacıyla yasal süreçler tarafımca başlatılmıştır. Basın etiğine ve hukuka açıkça aykırı şekilde yapılan bu yayınların düzeltilmesi ve bu tekzibin yayımlanması zorunlu hale gelmiştir."

Aile vurgusu ve kamu çağrısı

Aile kurumunun önemine dikkat çeken Kırışık, "Hiçbir menfaat, aile kurumunun üzerinde değildir. Bu tür yayınlar yalnızca gerçeği çarpıtmakla kalmamakta; ailemize, çocuklarımıza ve özel hayatımıza yönelik ağır bir psikolojik şiddet oluşturmaktadır" dedi. Sürecin hassasiyetle ele alınmasını isteyen Kırışık, ilgili kamu kurumlarının gereken adımları atacağına inandığını belirterek, "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına sorumlu gazetecilik ilkeleri gereği bu cevap niteliğindeki tekzibin yayımlanmasını saygıyla talep ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları