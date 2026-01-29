Edirne'de 30 Yıldır Köy Köy Canlı Tavuk Satan Ferit Demiröven

Edirne'de 30 yıldır baba mesleğini sürdüren Ferit Demiröven, köy köy dolaşıp yumurta tavuğu satarak geçimini sağlıyor; bölge halkı doğal yumurta için canlı tavuk tercih ediyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 09:36
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 10:15
Edirne'de 30 yıldır köy köy gezerek yumurta tavuğu satan Ferit Demiröven, baba mesleğini devralıp yaşatıyor. Edirne ve ilçelerinde yaptıkları satışlarla üç çocuğunu okutmayı başaran Demiröven, tavukçuluğun aileleri için önemli bir geçim kaynağı olduğunu vurguladı.

Demiröven, mesleğini anlatırken, "Bu iş baba mesleği. Babadan bize kaldı, biz de elimizden geldiğince sürdürüyoruz. Allah bin bereket versin, geçinip gidiyoruz" dedi.

Satışlarını yalnızca şehir merkezine sınırlamadıklarını söyleyen Demiröven, köylerin yanı sıra Enez, Keşan, Malkara ve Çorlu başta olmak üzere bölgenin birçok noktasına gittiklerini aktardı. "Her yere gidiyoruz. İşler bazen yoğun oluyor, bazen durgunlaşıyor. Köylerden sürekli bir talep olmuyor ama ihtiyaç olduğunda yine alım yapılıyor. Tavuk işi hiç belli olmuyor" şeklinde konuştu.

Müşteri Tercihi: Doğal Yumurta

Tavuk satın alan vatandaşlardan Nezahat Yılmaz, alışveriş sebeplerini, "Kendimize yetecek kadar tavuk alıyoruz. Yumurtalarından faydalanıyoruz, fazla olursa satıyoruz. Fiyatlar perakendeye göre normal. Toptan alındığında tanesi yaklaşık 150 liraya geliyor ama ben çok sayıda alamayacağım için birkaç tane alıyorum" sözleriyle anlattı.

Diğer vatandaşlar da canlı tavuk alımının özellikle doğal yumurta tüketmek isteyenler için ekonomik bir tercih olduğunu belirtti. Hem tavuğun kendisinden hem de yumurtasından faydalanabilmenin önemli bir avantaj sağladığına dikkat çekildi.

