Edirne'de Coşkulu 'Balkan Çocuk Şenliği' Gerçekleşti

Edirne'de 'Balkan Çocuk Şenliği' Coşkuyla Kutlandı

Edirne'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen "Balkan Çocuk Şenliği" geniş bir katılımla gerçekleşti. Valilik tarafından düzenlenen etkinliğe, 7 Balkan ülkesi ve Çanakkale'den toplam 218 öğrenci katıldı.

Vali Sezer'den Çocuklara Mesaj

Edirne Valisi Yunus Sezer, etkinlik kapsamında ülkelerinin yöresel kıyafetleriyle gelen öğrencilerle bir araya geldi. Huzur ve barış mesajı veren Sezer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı dünya çocuklarına armağan ettiğini vurguladı.

Sezer, "Sizleri burada görmekten mutluluk duyuyoruz. Bu bayram sadece bizim ülkemiz için değil, tüm dünya çocuklarına armağan edilmiş bir bayram" dedi. Ayrıca, yöneticilerin geleceğin teminatı olan çocuklara görevlerini devrettiğini söyleyen Sezer, "Hiçbir çocuğumuz ailesiz kalmasın, dünyanın hiçbir yerinde savaş, çatışma, ölümler olmasın. Huzur ve barış olsun" ifadesini kullandı.

Etkinlikte Öğrenciler Performans Sergiledi

Misafir öğrenciler, Edirne'de olmaktan duydukları mutluluğu dile getirirken, Gümülcine Türk Gençler Birliği'nden müzik öğretmeni Batuhan Hasan ise 23 Nisan'ı ana vatanda kutlamanın gururu içinde olduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından, Vali Sezer ve protokol üyeleri Atatürk Anıtı'na yürüyerek saygı duruşunda bulundu. Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte geleneksel kıyafetlerini giyen öğrenciler, ülkelerinin halk oyunlarını sergileyerek büyük beğeni topladı. Vali Sezer, çocuklarla sohbet etti ve oyun oynadı.

Gün boyunca sürecek etkinliklerde, katılımcıların mutlu anları ve neşeli gösterileri görücüye çıkacak.

Edirne'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında "Balkan Çocuk Şenliği" yapıldı. Valilik tarafından düzenlenen şenliğe, 7 Balkan ülkesi ve Çanakkale'den 218 öğrenci katıldı. Edirne Valisi Yunus Sezer, valilikteki toplantı salonunda ülkelerinin yöresel kıyafetleriyle etkinliğe katılan öğrencilerle bir araya geldi.

Edirne'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında "Balkan Çocuk Şenliği" yapıldı. Valilik tarafından düzenlenen şenliğe, 7 Balkan ülkesi ve Çanakkale'den 218 öğrenci katıldı. Edirne Valisi Yunus Sezer, valilikteki toplantı salonunda ülkelerinin yöresel kıyafetleriyle etkinliğe katılan öğrencilerle bir araya geldi.