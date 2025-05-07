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Erzincan'da Engelli Bireyin Askerlik Hayali Gerçekleştirildi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, engelli birey Buğra İbrahim Yalçın'ın askerlik hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 19:55
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 19:55
Erzincan'da Engelli Bireyin Askerlik Hayali Gerçekleştirildi

Erzincan'da Engelli Bireyin Askerlik Hayali Gerçekleştirildi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kentte yaşayan bir engellinin askerlik hayalini gerçeğe dönüştürerek büyük bir mutluluğa imza attı. Kentte bir okulda öğrenim gören Elif Büşra Yalçın, Vali Aydoğdu'ya okula ziyareti sırasında özel gereksinimli ağabeyi Buğra İbrahim Yalçın'ın askerlik hayalini dile getirdi.

Bir Günlük Askerlik Deneyimi

Vali Aydoğdu’nun talimatlarıyla İl Jandarma Komutanlığı'nda bir gün boyunca askerlik deneyimi yaşayan Yalçın, unutulmaz anlar geçirdi. Askeri üniforma giydirilen Yalçın’a, temel askeri eğitim ve faaliyetler hakkında bilgiler verildi.

Hayalindeki Atmosferi Deneyimledi

Komutanlar ve askerler eşliğinde birliğe katılan genç, hayalini kurduğu askerlik atmosferini yakından deneyimleme fırsatı buldu. Askerlik deneyimini yaşarken, Yalçın’ın ailesi de bu özel anlara tanıklık etmenin gururunu yaşadı.

Vali Aydoğdu'nun Açıklamaları

Vali Aydoğdu, "Buğra’nın hayalini gerçekleştirmek büyük mutluluk. Onun sevincine ortak olmak, hayalini yaşadığını görmek bizleri de duygulandırdı." şeklinde konuştu.

Özel Anlar ve Hediyeler

Vali Aydoğdu tarafından katılım belgesi ve hediyeler takdim edilen Yalçın, duygularını "Çok mutluyum, hayalim gerçek oldu." sözleriyle ifade etti. Programa, Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık ile Yalçın'ın ailesi ve yakınları da katıldı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kentte yaşayan bir engellinin askerlik hayalini gerçeğe dönüştürdü....

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kentte yaşayan bir engellinin askerlik hayalini gerçeğe dönüştürdü. Aydoğdu’nun talimatı ile İl Jandarma Komutanlığında bir günlüğüne askerlik deneyimi yaşayan Buğra İbrahim Yalçın, hayalini kurduğu askerlik atmosferini yakından deneyimleme fırsatı buldu.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kentte yaşayan bir engellinin askerlik hayalini gerçeğe dönüştürdü....

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kentte yaşayan bir engellinin askerlik hayalini gerçeğe dönüştürdü. Aydoğdu’nun talimatı ile İl Jandarma Komutanlığında bir günlüğüne askerlik deneyimi yaşayan Buğra İbrahim Yalçın, hayalini kurduğu askerlik atmosferini yakından deneyimleme fırsatı buldu.

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