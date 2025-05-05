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Sivas'ın Zara İlçesinde 'Saya Gezmesi' Geleneği 60 Yıl Sonra Yeniden Canlandırıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde 60 yıl aradan sonra geleneksel 'saya gezmesi' geleneği, 4. Eğrilce Şenlikleri kapsamında yeniden hayata geçirildi.

Yayın Tarihi: 05.05.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 10:52
Sivas'ın Zara İlçesinde 'Saya Gezmesi' Geleneği 60 Yıl Sonra Yeniden Canlandırıldı

Sivas'ın Zara İlçesinde Geleneksel 'Saya Gezmesi' Etkinliği Düzenlendi

Sivas'ın Zara ilçesinde, saya gezmesi geleneği, 60 yıl aradan sonra yeniden canlandırıldı. Koç katımının 100'üncü günü çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte, yerel halk bereket töreni olarak kutlanan bu geleneği yaşatmanın coşkusunu yaşadı.

Geleneksel Etkinlikte Renkli Anlar

Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği tarafından düzenlenen 4. Eğrilce (Hıdırellez) Şenlikleri kapsamında yapılan etkinlik, ilçe merkezinde ilk kez gerçekleştirildi. Geleneksel kıyafetler giyen katılımcılar, ilçe esnafını ziyaret ederek maniler ve türküler eşliğinde halaylar çekti ve Hıdırellez Şenliği'ne davet etti.

Dernek Başkanı'ndan Açıklama

Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği Başkanı Rüşan Sümbüloğlu, yıllar sonra bu geleneği yaşatmanın mutluluğunu ifade ederek, "Derneği kurduğumuzda yalnızca doğa ve çevre ile değil, unuttuğumuz geleneklerimizi yeniden canlandırmayı amaçladık" dedi. Sümbüloğlu, 2021 yılında başlattıkları Hıdırellez Şenlikleri'ni her yıl düzenlemeyi ve 'saya gezmesi' etkinliğini de sürdüreceklerini belirtti.

Koç katımının 100'üncü gününde düzenlenen ve "bereket töreni" olarak kutlanan "saya gezmesi" adlı...

Koç katımının 100'üncü gününde düzenlenen ve "bereket töreni" olarak kutlanan "saya gezmesi" adlı gelenek için Sivas'ın Zara ilçesinde etkinlik gerçekleştirildi. Geleneksel kıyafetlerle "saya gezmesi" etkinliğine katılanlar, ilçe esnafını ziyaret etti. İlk kez ilçe merkezinde yapılan etkinlikte saya ekibi, maniler ve türküler eşliğinde halaylar çekti, esnaf ve vatandaşları yarın düzenlenecek Hıdırellez Şenliği'ne davet etti.

Koç katımının 100'üncü gününde düzenlenen ve "bereket töreni" olarak kutlanan "saya gezmesi" adlı...

Koç katımının 100'üncü gününde düzenlenen ve "bereket töreni" olarak kutlanan "saya gezmesi" adlı gelenek için Sivas'ın Zara ilçesinde etkinlik gerçekleştirildi. Geleneksel kıyafetlerle "saya gezmesi" etkinliğine katılanlar, ilçe esnafını ziyaret etti. İlk kez ilçe merkezinde yapılan etkinlikte saya ekibi, maniler ve türküler eşliğinde halaylar çekti, esnaf ve vatandaşları yarın düzenlenecek Hıdırellez Şenliği'ne davet etti.

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