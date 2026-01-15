Şanlıurfa'da Miraç Kandili: Balıklıgöl'de Dualar ve Mevlid

Şanlıurfa'da vatandaşlar Miraç Kandili'nde Balıklıgöl'deki camilere akın etti; yatsı namazı sonrası Dergah Camisi'nde mevlid okunup dualar edildi.

Yayın Tarihi: 15.01.2026 21:43
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 21:51
Vatandaşlar camilere akın etti

Şanlıurfa'da Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar akşam saatlerinden itibaren Balıklıgöl yerleşkesindeki camilere yoğun ilgi gösterdi. Ziyaretçiler burada namaz kılıp Kur’an-ı Kerim okuyarak kandil sevincini paylaştı.

Yatsı namazının ardından, Şanlıurfa Müftülüğü tarafından Dergah Camisinde okutulan mevlid programı dinlendi ve cemaat hep birlikte dua etti. Program sırasında manevi atmosferin güçlü olduğu gözlemlendi.

Kent genelindeki birçok camide de kandile özel programlar düzenlendi; vaazlar verildi, salavatlar ve dualar edildi. Katılımcılar, birlik ve beraberlik içinde kandilin anlam ve önemini yaşadıklarını belirtti.

Şanlıurfa genelinde gerçekleşen etkinlikler, hem yerli halkın hem de ziyaretçilerin yoğun katılımıyla gerçekleşerek Miraç Kandili'nin ruhani havasını yansıttı.

