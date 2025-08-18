Edirne'de Muradiye Mevlevihanesi İhyası Hızla İlerliyor

Edirne'de 2. Murat zamanında yaptırılan Muradiye Mevlevihanesi'nin ayağa kaldırılması için yürütülen restorasyon çalışmaları devam ediyor. Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla geçen yıl başlatılan projede, ihale sürecinin ardından 24 Nisan'da temel atıldı; inşaat hızla ilerliyor.

Kazı ve proje çalışmaları

Muradiye Camisi'nin bahçesinde yapılan kazı çalışmalarıyla binanın temellerine ulaşıldı. Tarihi kaynaklar ve fotoğraflardan yararlanılarak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlandı ve uygulama aşamasına geçildi.

Vali Sezer'in incelemesi ve açıklamaları

Çalışmaları yerinde inceleyen Sezer, yetkililerden bilgi aldı ve gazetecilere projeyle ilgili bilgi verdi. Sezer şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mevlevihane, yaklaşık 500 yıl hem Edirne'ye hem de Balkanlar'a hizmet etmiş önemli bir merkez. 1925 yılında kapatılmış ve 1935'te yıkılmış. Buranın 100 yıl sonra yeniden ihyası için çalışma başlattık. İhalesini yaparak 24 Nisan'da temellerini attık. İnşaat hızlı şekilde devam ediyor ve kısa sürede tamamlayacağız."

"Muradiye Mevlevihanesi, Konya ve İstanbul'dan sonraki en büyük mevlevihane. Mevlana'nın 3. kuşak torunlarının meftun bulunduğu bir haziresi var. Manevi bakımdan çok önemli bir yer. İhtiva ettiği görev bakımından çok önemli. Anadolu alperenlerinin, dervişlerinin görev yaptığı, Balkanlar'a yönelik çalışmalarını yaptıkları, bize ait değerlerin yaşandığı yer. Bu sene büyük bölümünü bitirip inşallah seneye açılışını yapacağız. Semazenlerimizle birlikte eski ihtişamlı günlerine kavuşturacağız."

Sezer, ayrıca Selimiye ile Muradiye camileri arasında planlanan sokak düzenlemesinin kentin önemli turizm akslarından biri olacağını vurguladı. Sezer'e incelemede Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu da eşlik etti.

Tarihi yapı ve geçmişi

Muradiye Mevlevihanesi, Osmanlı Padişahı 2. Murat tarafından 15. yüzyılda Muradiye Camisi Külliyesi'nde yaptırılmış; ahşap mevlevihane, tekke binaları, harem dairesi, semahane, dede odaları ve kütüphaneden oluşuyordu.

Mevlevi dervişler, öğrenciler ile misafirlerin yemek ihtiyacı odağı olan imarethanede, cami minaresinin gölgesinin düştüğü yere kadar olan evlere her gün ekmek; perşembeleri ise pilav ve zerde ikram edilirdi. Yapı, 1925 yılında bir süre ilkokul olarak kullanıldı, ardından Trakya Umumi Müfettişi General Kazım Dirik tarafından yıktırıldı.

Caminin haziresinde mevlevihanenin şeyhleri Celalettin ve Cemaleddin Çelebi, Mehmet Arif Dede, Osman Dede, Şair Neşati Dede, Seyyid Mahmut Dede, Mehmet Emin Dede, Ali Eşref Dede ve Süleyman Dede'nin mezarları yer alıyor.

