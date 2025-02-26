Edirne'de Şiir ve Müzik Dolu 'Şiirnağme' Programı

Edirne'de 'Şiirnağme' Programı Coşkusu

Edirne, kültürel etkinliklerle dolup taşmaya devam ediyor. 'Şiirnağme' programı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) işbirliğinde gerçekleştirildi.

Programın Akışı

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konser Salonu'nda düzenlenen bu özel etkinlik, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak'ın şiir okumasıyla başladı. Etkinlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı da 'Demedim mi' şarkısını seslendirerek geceye renk kattı.

Solistlerin Performansı

Etkinlikte, solistler Çiğdem Gürdal, Murat Irkılata, Yıldıray Öztürk, Halil Erseven ve Gökçe Bahar Ercan Türk müziğinin eşsiz eserlerini dinleyicilerle buluşturdu. Her performans, izleyicilerle farklı duygular arasında köprü kurdu.

Vali Sezer'den Teşekkür Mesajı

Edirne Valisi Yunus Sezer, etkinlik sonunda yaptığı konuşmada, "Sanatsız olan insanın bir yanının her zaman eksik olduğunu" vurguladı. İcra edilen eserler sayesinde dinleyicilerin farklı duygular yaşadığını belirten Sezer, "Sanatı gerçekten iliklerimize kadar hissettik. Bu manada bütün ekibe teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Katılımcılar

Programa, Edirne Baro Başkanı Gökhan Karakoç, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, çeşitli kurum müdürleri ve sanatseverler katıldı. Etkinlik, katılımcılara sanatsal bir deneyim yaşatarak, kültürel bağların güçlenmesine katkı sağladı.

Edirne'de "Şiirnağme" programında şiirler okundu ve şarkılar seslendirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) işbirliğinde Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konser Salonu'nda program düzenlendi.

Edirne'de "Şiirnağme" programında şiirler okundu ve şarkılar seslendirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) işbirliğinde Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konser Salonu'nda program düzenlendi.