Edirne'de Tarihi Doku Koruma Projesi Hızla İlerliyor

Edirne'de Sağlıklaştırma Projesi Devam Ediyor

Edirne'nin kent merkezindeki tarihi dokuyu korumak için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Edirne Valiliği tarafından yürütülen sokak sağlıklaştırma çalışmaları hızla sürüyor.

Saraçlar Caddesi'nde yapılan projede, dükkanlar tarihi dokuya uygun biçimde yenileniyor. Bu kapsamda, projeye aykırı olan klima, anten ve tente gibi eklemeler sökülmekte, pencere ve kapı doğramaları yenilenerek cephe bütünlüğü sağlanmaktadır.

Proje Kapsamında Yenilikler

Çalışmalar, yaklaşık 750 metre uzunluğundaki caddenin iki kanadındaki toplam 233 yapı üzerinde gerçekleştiriliyor; bunlardan 129'u tescilli. Vali Yunus Sezer, projeyi yerinde inceleyerek çalışmanın gidişatı hakkında bilgiler aldı.

Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Saraçlar Caddesi, kentin kalbi. Şu ana kadar 160 binada restorasyon çalışmaları sürüyor.” dedi. Ayrıca, iskelelerin sökülmesi ve yeni alanlarda restorasyona başlanılması gerektiğini vurguladı.

Gelecek Aşamalar ve Diğer Projeler

Vali Sezer, çalışmalardan sonra caddenin daha güzel bir görünüme kavuşacağını belirterek, “Sağlıklaştırma çalışmaları Edirne'ye değer katacak. Çalışma tamamlandığında burası tarihi ve otantik yapısını daha iyi yansıtacak.” şeklinde konuştu.

Çalışmaların Balık Pazarı ve Kaleiçi'ne doğru devam edeceğini açıklayan Sezer, Kunduracılar Çarşısı projesinin onaylandığını ve bu alandaki çalışmalara da önümüzdeki günlerde başlanacağını belirtti. “Eski Şehir” olarak adlandırılan bölgedeki tarihi cadde ve sokakların tamamen yenileneceği ifade edildi.

Edirne'de şu anda 200 üzerinde binada restorasyon çalışması yapıldığını kaydeden Sezer, ekiplerin gece gündüz çalıştığını ve caddedeki restorasyonun 2 aya kadar tamamlanacağını öngördüklerini söyledi. “Tarihi mekanların hepsi bizim eski hatıralarımızı yansıtıyor. Onların yeniden hayat bulması önemli.” dedi ve tüm çalışmaların 4 ay içinde tamamlanmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Edirne'de, kent merkezindeki tarihi dokuyu korumak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Edirne Valiliğince yürütülen sokak sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor. Saraçlar Caddesi'nde yürütülen proje kapsamında dükkanlar tarihi dokuya uygun olarak yenileniyor.

Edirne'de, kent merkezindeki tarihi dokuyu korumak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Edirne Valiliğince yürütülen sokak sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor. Saraçlar Caddesi'nde yürütülen proje kapsamında dükkanlar tarihi dokuya uygun olarak yenileniyor.