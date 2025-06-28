Edirne'de Uluslararası Balkan Folklor Festivali'nde 'Kuker' Geleneği Canlandırıldı

Edirne'nin Renkli Festivali: Uluslararası Balkan Folklor Festivali

Edirne'de bu yıl 5'incisi gerçekleşen Uluslararası Balkan Folklor Festivali, renkli gösterilerle sona erdi. Edirne Belediyesi, Türk-Bulgar Eğitim, Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kar Amacı Gütmeyen Varna Topluluklar Derneği, Gelenekler ve Kültür Derneği ile Varna Turizm Odası'nın işbirliğiyle Saraçlar Caddesi'nde gerçekleştirilen festivalde, Türkiye ve Bulgaristan'dan gelen dans grupları sahne aldı.

Kuker Geleneği Göz Kamaştırdı

Etkinlikte, antik çağlardan kalma bir gelenek olan ve kötü ruhların kovulması ritüelini canlandıran kuker (maske) gösterisi büyük ilgi gördü. Bulgaristan'dan gelen ekip, yöresel kıyafetleri, rengarenk maskeleri ve bellerindeki çanlarıyla izleyicilere unutulmaz bir performans sergiledi.

Halk Oyunları ve Festivale Dair Detaylar

Festival boyunca gruplar, kendi yörelerine özgü müzikler eşliğinde halk oyunları gösterileri gerçekleştirdi. Edirne’de Balkan kültürünün yaşatılmasına katkı sunan bu festival, gösterilerin ardından sona erdi.

Edirne’de Uluslararası Balkan Folklor Festivali kapsamında antik çağlardan kalma bir gelenek olan ve "kötü ruhların kovulması" ritüelini canlandıran kuker (maske) gösterisi ilgiyle izlendi. Bulgaristan'dan gelen ekip, yöresel kıyafetler, rengarenk maskeler ve bellerindeki çanlarla kötü ruhları uzaklaştırmayı sembolize eden bir performans sundu.

Edirne’de Uluslararası Balkan Folklor Festivali kapsamında antik çağlardan kalma bir gelenek olan ve "kötü ruhların kovulması" ritüelini canlandıran kuker (maske) gösterisi ilgiyle izlendi. Bulgaristan'dan gelen ekip, yöresel kıyafetler, rengarenk maskeler ve bellerindeki çanlarla kötü ruhları uzaklaştırmayı sembolize eden bir performans sundu.