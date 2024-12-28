Edirne'deki Gazi Mihal Hamamı'nın Restorasyonu Devam Ediyor

Edirne'deki 15. Yüzyıl Eseri Gazi Mihal Hamamı Restorasyona Kavuşuyor

Edirne'de yer alan ve 15. yüzyildan kalma Gazi Mihal Hamamı için başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor. Vali Yunus Sezer'in talimatı ile şubat ayında başlayan çalışmalar ilk olarak tarihi yapının çevre temizliği ile başladı.

Kapıkule Sınır Kapısı yolu üzerindeki 600 yıllık hamamda yürütülen temizlik sonrası kazılar başlatıldı ve bu süreçte toprak altında birçok tarihi yapı gün yüzüne çıkarıldı. Erken dönem Osmanlı mimarisinin önemli örneklerinden biri olan Gazi Mihal Hamamı'nın dış cephe, çatı ve iç kısmındaki restorasyon çalışmaları da eş zamanlı olarak devam etmektedir.

Vali Sezer'den Hamam İncelemesi

Restorasyon alanında incelemelerde bulunan Vali Yunus Sezer, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretinde Sezer'e Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç da eşlik etti.

Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada hamamın kentin önemli tarihi yapılarından biri olduğuna dikkat çekerek, "Edirne'nin vitrini sayılacak bir yer. Uzun yıllar bakımsız kaldığı için büyük zarar görmüş durumda," ifadelerini kullandı.

Önemli Bir Kültürel Miras

Sezer, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda devam eden kazı çalışmalarının önemli yapılara ulaşmaya başladığını belirtirken, "Gazi Mihal Hamamı, hem kadınlar hem erkekler bölümü ile mimari açıdan çok özel bir eser. En kısa zamanda restore edilerek, tarihteki ihtişamlı dönemine geri dönecek," dedi.

Hamamın önünde yer alan Gazi Mihal Köprüsü ve ilerideki Gazi Mihal Camisi ile birlikte bir külliye düzenlemesi yapılacağını belirten Sezer, bu alanın hem Edirne’nin hem de Bulgaristan'dan gelen misafirlerin karşılanacağı bir vitrin olacağını vurguladı.

Gazi Mihal Hamamı Hakkında

Tunca Nehri kıyısında bulunan Gazi Mihal Hamamı, Osmanlı'nın kuruluş döneminde önemli hizmetlerde bulunmuş Mihaloğulları akıncı ailesinin lideri Gazi Mihal Bey tarafından 1422 yılında inşa ettirilmiştir. Kesme taş ve tuğla malzemeden yapılan hamamın duvarları orijinal halini korumaktadır. Hamam, Gazi Mihal Bey Camisi ve İmaret Köprüsü ile birlikte bir külliye oluşturmaktadır ve Rusların 1829'da Edirne'yi işgali sonrasında tamamen kapatılmıştır.

Edirne'de Gazi Mihal Hamamı'nın ihyası için başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Edirne'de Gazi Mihal Hamamı'nın ihyası için başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.