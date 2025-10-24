Edirne Karaağaç Tarihi Garı Nostaljik Aydınlatmayla Geceye Can Verdi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Karaağaç Yerleşkesi'nde bulunan tarihi gar binasının dış cephesi, bölgenin nostaljik dokusuna uygun aydınlatma çalışmasıyla yenilendi. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Karaağaç Mahallesi'nde TÜ Güzel Sanatlar Fakültesi olarak kullanılan yapı ve çevresindeki düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Geceye yakışan görünüm

Kentin en çok ziyaret edilen noktalarından biri olan gar, gerçekleştirilen uygulamayla özellikle akşam saatlerinde dikkat çekici bir görünüme kavuştu. Yapılan aydınlatma düzenlemesi, binanın tarihi dokusunu ön plana çıkararak bölgenin gece kullanımını da zenginleştirdi.

Tarihi ve mimari miras

Karaağaç Tren Garı, taşıdığı mimari ve siyasi izlerle Edirne'nin simge yapılarından biri olmaya devam ediyor. Bölgedeki ilk istasyon binası 1873 yılında Rumeli demir yolu hattı kapsamında inşa edilirken, bugünkü gar binası 1914'te dönemin önde gelen mimarlarından Mimar Kemalettin Bey tarafından neoklasik üslupta tasarlandı. Ancak Birinci Dünya Savaşı nedeniyle hizmete giriş tarihi gecikerek 1930 yılına sarktı.

Edirne-İstanbul hattındaki değişiklik sonucu yeni gar binasına taşınılmasının ardından Karaağaç'taki yapı 1971 yılında boşaltıldı. Tarihi bina 1977 yılında Trakya Üniversitesi'ne devredildi ve 1998 yılında üniversitenin rektörlük binası olarak kullanılmaya başlandı. 2017 itibarıyla ise Karaağaç Tren Garı, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne ev sahipliği yapıyor ve günümüzde ziyaretçilerine açık bir kültür ve tarih durağı olarak varlığını sürdürüyor.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Karaağaç Yerleşkesi'nde bulunan tarihi garda nostaljik dokuya uygun dış cephe aydınlatması yapıldı.