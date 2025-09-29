Edirne Sağlık Müzesi Gece Müzeciliğiyle Yaklaşık 3 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Edirne Sağlık Müzesi Gece Müzeciliğiyle Ziyaretçi Akınına Uğradı

Gece ziyaretleri 26 Haziran-27 Eylül tarihlerinde gerçekleşti

Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın gece müzeciliği uygulaması kapsamında 26 Haziran-27 Eylül tarihleri arasında perşembe, cuma ve cumartesi geceleri 22.30'a kadar ziyaretçilere açık tutuldu.

Osmanlı döneminde tıp dersleri ve tedavi yöntemlerinin anlatıldığı müze, üç aylık dönemde yaklaşık 3 bin ziyaretçiyi ağırladı. Uygulama boyunca kaydedilen net ziyaretçi sayısı ise 2 bin 900 olarak bildirildi.

Sultan II. Bayezid tarafından 1488'de yaptırılan ve tıbbiye, şifahane ile imarethane olarak kullanılan külliye, günümüzde Trakya Üniversitesi (TÜ) bünyesinde Sağlık Müzesi olarak hizmet veriyor.

Ziyaretçiler, geceleri serin havada ayrı bir güzellik katan ışıklandırmalar eşliğinde tarihi yapıyı gezme imkanı buldu. Gece müzeciliği uygulaması, havanın soğumasıyla 27 Eylül'de sonlandırıldı.

Uygulamanın son gecesinde neyzen Yusuf Çengelci ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve ut sanatçısı Prof. Dr. Levent Öztürk, Türk musikisinden seçkin eserler seslendirdi. Etkinlikte TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler de yer aldı.

