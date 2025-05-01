Efes Müzesi: Antik Tarihe Işık Tutan 3500 Yıllık Hazine

İzmir'in Selçuk ilçesinde konumlanan Efes Müzesi, antik Yunan tarihinin erken dönemlerini zengin bir koleksiyonla ziyaretçilerine sunuyor. Müze, yaklaşık 4000 eser ile Miken uygarlığı döneminden (M.Ö. 1600-1100) başlayıp Osmanlı dönemine kadar uzanan geniş bir tarihsel yelpazeyi kapsıyor.

Kültürel Zenginlik ve Eserler

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olan müzede, Efes ve çevresindeki antik kentlerde gerçekleştirilen kazılardan elde edilen eserler tematik bir düzende sergilenmektedir. Müzede öne çıkan eserler arasında Efes Artemis heykelleri yer almakta; bu heykeller, müzenin kültürel ve sanatsal değerini artırmaktadır.

Bunun yanı sıra, Yamaçevler kazısında bulunan Roma İmparatoru ve filozof Marcus Aurelius'un büstü, fildişinden yapılmış İmparator Trajanus Frizi ve Kuretler Caddesi'nde keşfedilen Eros başı da mutlaka görülmesi gereken eserler arasında bulunuyor.

Ticaret ve El Sanatları

Müzenin orta bahçesinde, eski Türk yerleşim birimlerine ait ticaret yaşamı ve çeşitli el sanatları sergileniyor. Bunun yanı sıra, Antik Çağ'dan Osmanlı dönemine kadar uzanan sikkeler ve takılar da ayrı bir bölümde ziyaretçileri bekliyor.

Efes Artemis ve Müze Ziyaretçileri

Efes Müzesi Müdürü Murat Kaleağasıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tanrıça Efes Artemis'in Yunan mitolojisindeki Artemis'ten farklı özellikler taşıdığını belirtti. Kaleağasıoğlu, "Efes Artemis'inin doğurganlığı ve bereketi simgelediğini" ifade etti.

Kaleağasıoğlu, "Büyük Artemis heykelinin başında 'Polos' adı verilen bir tacı var. Eteğinde ise Efes’in sembollerinden olan arı motifleri yer alıyor. Ziyaretçilerimiz bu heykeller karşısında derin bir hayranlık duyuyor" şeklinde konuştu.

Ziyaretçi Sayısında Artış

Müze, ziyaretçi sayısında her yıl bir artış kaydederek 2024 yılında 250 bin kişiyi ağırladı. 2025 yılının ilk üç ayında ise ziyaretçi sayısı 21 bine ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre %15 oranında bir artış sergiledi.

Kaleağasıoğlu, Eski eserlerin korunması için birçok önlem alındığını ve müzenin sergi düzenleme projelerinin devam ettiğini belirtti. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "102. Yılda 100+2 Süreli Sergi" projesi kapsamında, 18 Mayıs itibarıyla "Taş Baltadan SİHA’ya" adlı özel bir sergiye de ev sahipliği yapacağı müjdelendi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde yer alan Efes Müzesi, bünyesinde bulunan yaklaşık 4 bin eserle ziyaretçilerine, antik Yunan tarihinin erken dönemlerini oluşturan Miken uygarlığının MÖ 1600–1100 döneminden başlayarak Osmanlı Dönemi'ne kadar uzanan geniş bir tarihsel yelpaze sunuyor.

İzmir'in Selçuk ilçesinde yer alan Efes Müzesi, bünyesinde bulunan yaklaşık 4 bin eserle ziyaretçilerine, antik Yunan tarihinin erken dönemlerini oluşturan Miken uygarlığının MÖ 1600–1100 döneminden başlayarak Osmanlı Dönemi'ne kadar uzanan geniş bir tarihsel yelpaze sunuyor.