Efteni Gölü Yenileniyor: 150’den Fazla Kuş Türü İçin Engelsiz Alan

Düzce Gölyaka'daki Efteni Gölü'nde çevre düzenleme, sazlık temizliği ve 'engelsiz alan' projesi sürüyor; göl 150'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 10:08
Efteni Gölü yeni yüzüyle ziyaretçilerini bekliyor

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde yer alan ve göçmen kuşların önemli mola noktalarından biri olan Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasınde çevre düzenleme ve iyileştirme çalışmaları hızla devam ediyor. Bölge, zengin biyolojik çeşitliliği ve doğal yapısıyla öne çıkıyor.

Çalışmalar, gölün ekolojik dengesini korumayı amaçlıyor. İl Özel İdaresi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen projeler kapsamında sazlık alanlarda temizlik yapılıyor; aynı zamanda ziyaretçilere daha konforlu erişim sağlamak için "engelsiz alan" projesinin inşası sürüyor.

Ender türlere ev sahipliği yapıyor

İsmini Bizans kraliçesi Eftelyadan aldığı rivayet edilen göl, göç yolları üzerinde bulunması nedeniyle stratejik öneme sahip. Sazlıklar, bataklıklar ve çamur düzlükleri gibi farklı ekolojik habitatları barındıran Efteni Gölü, 150’den fazla kuş türü ile bölgenin en önemli sulak alanlarından biri olarak kabul ediliyor.

Sonbaharda nilüfer çiçekleri ve zengin bitki örtüsüyle ayrı bir görünüme bürünen göl, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Yürütülen düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte gölün doğa turizminde daha etkin bir rol oynaması hedefleniyor.

