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Ege Ordusu Bölge Bandosu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri

İzmir'de Ege Ordusu Bölge Bandosu, Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde muhteşem bir konser verdi.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 17:02
Ege Ordusu Bölge Bandosu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri

Ege Ordusu'ndan Unutulmaz Bir Program

İzmir'de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Ege Ordusu Bölge Bandosu etkileyici bir konser gerçekleştirdi.

Binbaşı Gökhan Aşkın Yönetiminde

Balçova'da bulunan bir alışveriş merkezinde sahne alan bandonun şefliğini Binbaşı Gökhan Aşkın üstlendi. Konserde, dinleyicilere marşlar ve kahramanlık türküleri sunuldu.

İzleyicilerden Yoğun İlgi

Alışveriş merkezi içerisinde toplanan kalabalık, bando ile birlikte bazı parçaları coşkuyla seslendirdi. Üstelik, izleyiciler, performansı cep telefonlarıyla kaydedip anı ölümsüzleştirdi.

Bu muhteşem etkinlik, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın ruhunu canlı tutmayı ve birlikteliği pekiştirmeyi amaçladı.

İzmir'de Ege Ordusu Bölge Bandosu, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser...

İzmir'de Ege Ordusu Bölge Bandosu, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi.

İzmir'de Ege Ordusu Bölge Bandosu, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser...

İzmir'de Ege Ordusu Bölge Bandosu, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi.

İzmir'de Ege Ordusu Bölge Bandosu, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser...

İzmir'de Ege Ordusu Bölge Bandosu, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi.

İzmir'de Ege Ordusu Bölge Bandosu, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser...

İzmir'de Ege Ordusu Bölge Bandosu, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi.

İzmir'de Ege Ordusu Bölge Bandosu, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser...

İzmir'de Ege Ordusu Bölge Bandosu, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi.

İzmir'de Ege Ordusu Bölge Bandosu, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser...

İzmir'de Ege Ordusu Bölge Bandosu, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi.

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