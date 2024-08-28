Ege Ordusu Bölge Bandosu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri

Ege Ordusu'ndan Unutulmaz Bir Program
İzmir'de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Ege Ordusu Bölge Bandosu etkileyici bir konser gerçekleştirdi.
Binbaşı Gökhan Aşkın Yönetiminde
Balçova'da bulunan bir alışveriş merkezinde sahne alan bandonun şefliğini Binbaşı Gökhan Aşkın üstlendi. Konserde, dinleyicilere marşlar ve kahramanlık türküleri sunuldu.
İzleyicilerden Yoğun İlgi
Alışveriş merkezi içerisinde toplanan kalabalık, bando ile birlikte bazı parçaları coşkuyla seslendirdi. Üstelik, izleyiciler, performansı cep telefonlarıyla kaydedip anı ölümsüzleştirdi.
İzmir'de Ege Ordusu Bölge Bandosu, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi.
İzmir'de Ege Ordusu Bölge Bandosu, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi.
İzmir'de Ege Ordusu Bölge Bandosu, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi.
İzmir'de Ege Ordusu Bölge Bandosu, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi.
İzmir'de Ege Ordusu Bölge Bandosu, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi.
İzmir'de Ege Ordusu Bölge Bandosu, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi.