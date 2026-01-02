Eğil'de Belediye Ekipleri Erzak Yardımıyla Vatandaşların Yanında

Eğil'de Belediye Ekipleri Erzak Dağıttı

Ekipler zorlu kış koşullarında yardımı ulaştırdı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde belediye personelleri, erzak sıkıntısı yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı. Belediye ekipleri, bölgedeki mağduriyetin giderilmesi için saha çalışması yürüttü.

Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, süreçle ilgili yaptığı açıklamada, sahadaki ekiplere teşekkür ederek, çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Seydaoğlu: "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına sahada görev yapan ekiplerimiz, her koşulda hemşehrilerimizin yanında olmaya devam etmektedir"

