Elazığ Ağın'da doğaseverin köpeklerle zor anları dronla kaydedildi

Elazığ Ağın'da doğa çekimi yapan Vahit Dartay, koyunların salınması sırasında 7 köpeğin saldırısına uğradı; anlar Mustafa Sönmez'in dronuyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 12:18
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 12:53
Elazığ Ağın'da doğaseverin köpeklerle zor anları dronla kaydedildi

Elazığ'ın Ağın ilçesinde doğa çekimi sırasında köpek saldırısı dronla kaydedildi

Elazığ’ın Ağın ilçesinde doğa çekimi yapan Vahit Dartay, çiftlikte koyunların salınacağı sırada 7 köpeğin saldırısına uğradı. O anlar, arkadaşı Mustafa Sönmez tarafından dron ile kaydedildi.

Olayın gelişimi

Vahit Dartay, kar yağışını fırsat bilerek dağlara çıktıklarını belirterek dönüşte yol kenarındaki bir çiftlikte yemleme yapıldığını fark ettiklerini söyledi. "Koyunların salınacağını anlayınca dron ile güzel bir görüntü almak istedik. Çiftliğe seslenerek yaklaştım, Mustafa da o sırada dronu kaldırdı. Koyunlar salınacağı anda çiftliğe ait yedi köpek bir anda üzerime doğru koştu. Hepsi aynı anda saldırınca ilginç ve biraz da komik görüntüler ortaya çıktı. Çok şükür köpekler ısırmadı, kazasız belasız atlattık" dedi.

Dronu kaydedenin anlatımı

Mustafa Sönmez ise köpek fobisi olduğu için araçtan inmediğini belirterek, "Vahit abi ‘Gideceğim, çekeceğim’ dedi ve çiftliğe gitti. Ben de araçta kalıp dron ile kayda devam ettim. Allah’tan araçtan inmemişim, inseydim beni de yakalayacaklardı. Komik mi diyelim, talihsiz mi diyelim, ilginç görüntüler ortaya çıktı ama çok şükür herhangi bir kaza yaşanmadı. En önemlisi Vahit abimiz sapasağlam" diye konuştu.

Olayda herhangi bir yaralanma ya da kaza bildirilmedi.

VAHİT DARTAY (SOLDA) VE MUSTAFA SÖNMEZ

VAHİT DARTAY (SOLDA) VE MUSTAFA SÖNMEZ

ELAZIĞ’IN AĞIN İLÇESİNDE DOĞA ÇEKİMİ YAPAN BİR DOĞASEVER, ÇİFTLİK KÖPEKLERİNİN SALDIRISINA UĞRADI....

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nevşehir'de Kurtlar Köye İndi — Güvenlik Kamerasına Yansıdı
2
Ahlat'ta Karla Kaplı Selçuklu Mezarlığı Kartpostallık Görüntüler
3
Yüreğir Belediyesi Özgür Mahalle Parkı Törenle Açıldı
4
Hakkari-Çukurca Kara Yolu, Kaya Düşmesi Sonrası Yeniden Ulaşıma Açıldı
5
Erzincan’da Tarımda Yeni Dönem: Köylerde Gece Toplantıları Başladı
6
Van'da Yoğun Kar ve Sis: 287 Yerleşim Yerine Ulaşım Kapandı
7
Aşkale Belediyesi, Kop Dağı Geçidi'nde Mahsur Kalanlara Sıcak İkram

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları