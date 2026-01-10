Elazığ'da 12 Yaşındaki Selçuk'tan Atıklarla Traktör Maketi

Elazığ'da 12 yaşındaki Selçuk'tan atık malzemelerle etkileyici traktör maketi

Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde yaşayan 12 yaşındaki Selçuk Çiçekçi, atık malzemeler ve kendi imkanlarıyla hazırladığı traktör maketiyle ilgi çekti. Kullanılmayan oyuncak bebek parçaları, çeşitli atık malzemeler ve babasının verdiği harçlıklarla aldığı basit ekipmanlardan faydalanan Selçuk, maketi tamamlamak için yaklaşık 4 ay boyunca titizlikle çalıştı.

Tamamı el emeği olan maket, geri dönüşümün ve hayal gücünün neler başarabileceğini gözler önüne serdi. Selçuk'un çalışması ailesi ve çevresindekiler tarafından takdirle karşılanırken, yaşıtlarına da örnek oldu. Küçük yaşta üretmenin ve emek vermenin önemine dikkat çeken genç üreticinin en büyük hayali ise Selçuk Bayraktar'ın yanına gitmek.

Genç hayalci: 'En büyük amacım, bir gün Selçuk Bayraktar’ın yanına gitmek'

Elektrikçi olan babasından ilham aldığını anlatan Selçuk Çiçekçi, yaptığı çalışmanın kolay olmadığını ancak üretmekten vazgeçmediğini söyledi. Selçuk, 'Ben 12 yaşındayım. Babamın yaptığı şeyleri görerek başladım. Babamın verdiği harçlıklarla gidip çubuk ve yapıştırıcı alıyorum. Babam da elektrik işi yapıyordu, ondan gördüm. Yaklaşık dört ay uğraştım. Küçük görünüyor olabilir ama benim için çok zor bir çalışmaydı. Atık malzeme ve bozuk oyuncakların içinden çıkanlarla bu traktörü yaptım. Adım, Selçuk. Selçuk Bayraktar’ı izliyorum, takip ediyorum. İnşallah, büyüdüğümde daha büyük icatlar yapabilirim. En büyük amacım, bir gün Selçuk Bayraktar’ın yanına gitmek' diye konuştu.

Baba Nihat Çiçekçi: 'İnşallah ileride Selçuk Bayraktar gibi işler yapar'

Oğlunun yaptığı çalışmaları gururla izlediklerini belirten baba Nihat Çiçekçi, Selçuk’un küçük yaşlardan itibaren üretmeye meraklı olduğunu anlattı. Çiçekçi, 'Selçuk benim ortanca oğlum. İcatlarla uğraşmayı çok seviyor. Benden aldığı harçlıklarla parça, yapıştırıcı ve pil alıyor. Atık malzemelerden çıkardığı parçalarla kendi kendine çalışmalar yapıyor. Biz yaptıklarını beğeniyoruz ve her zaman destekliyoruz. Çok hevesli ve çok emek veriyor. İnşallah ileride Selçuk Bayraktar gibi güzel ve faydalı işler yapar' dedi.

Selçuk Çiçekçi'nin eserleri, hem çevresindekilerin takdirini kazandı hem de genç yaştaki üretkenliğin ve geri dönüşüm bilincinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

