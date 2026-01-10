Elazığ’da Kar Ulaşımı Vurdu: 182 Köy Yolu Kapandı

Elazığ'da yoğun kar yağışı nedeniyle 546 köy yolundan 182'si ulaşıma kapandı; İl Özel İdaresi 120 personel ve 90 araçla çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 11:10
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 11:10
Ekiplerin çalışması aralıksız sürüyor

Elazığ’da meteorolojinin uyarısının ardından dün etkili olan yoğun kar yağışı, kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi.

Özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran kar nedeniyle toplam 546 köy yolunun 182'sinin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi, çalışmaları aralıksız sürdürmek için 120 personel ve 90 araç ile müdahalede bulunuyor.

