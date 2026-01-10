Elazığ’da Kar Ulaşımı Vurdu: 182 Köy Yolu Kapandı
Ekiplerin çalışması aralıksız sürüyor
Elazığ’da meteorolojinin uyarısının ardından dün etkili olan yoğun kar yağışı, kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi.
Özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran kar nedeniyle toplam 546 köy yolunun 182'sinin yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi, çalışmaları aralıksız sürdürmek için 120 personel ve 90 araç ile müdahalede bulunuyor.
