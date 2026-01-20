Elazığ'da karla mücadele: 310 köy yolunda çalışmalar sürüyor

Ulaşıma kapanan yolların açılması için çalışmalar devam ediyor

Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapalı bulunan 310 köy yolunda çalışmalar sürüyor.

Meteorolojinin uyarı verdiği Elazığ'da kar yağışı 2 gün boyunca etkili oldu. Kar yağışı kapsamında ilk etapta 482 köy yolu ulaşıma kapanmıştı.

İl Özel İdaresi, 90 araç ve 120 personel ile çalışmalara başladı.

Çalışmalar ile 172 köy yolu açılırken, 310 köy yolunda çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, etkili olan tipi nedeniyle daha önce açılan bazı yolların tekrar kapandığı kaydedildi.

