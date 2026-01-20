Elazığ'da karla mücadele: 310 köy yolunda çalışmalar sürüyor

Elazığ'da iki gün süren kar yağışı sonrası ilk etapta 482 köy yolu kapandı; 172'si açıldı, 310 köy yolunda çalışmalar sürüyor. İl Özel İdaresi 90 araç, 120 personel.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 10:48
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 10:48
Ulaşıma kapanan yolların açılması için çalışmalar devam ediyor

Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapalı bulunan 310 köy yolunda çalışmalar sürüyor.

Meteorolojinin uyarı verdiği Elazığ'da kar yağışı 2 gün boyunca etkili oldu. Kar yağışı kapsamında ilk etapta 482 köy yolu ulaşıma kapanmıştı.

İl Özel İdaresi, 90 araç ve 120 personel ile çalışmalara başladı.

Çalışmalar ile 172 köy yolu açılırken, 310 köy yolunda çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, etkili olan tipi nedeniyle daha önce açılan bazı yolların tekrar kapandığı kaydedildi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

