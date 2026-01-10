Elazığ'da Mercek Bulut Şöleni: Nadir Lenticular Görüntüler

Elazığ'da doğa fotoğrafçısı Naci Demirpolat'ın görüntülediği nadir lenticular (merceksi) bulutlar, UFO benzeri görünümüyle görsel şölen sundu.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 14:46
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 14:46
Elazığ'da Mercek Bulut Şöleni: Nadir Lenticular Görüntüler

Elazığ'da Mercek Bulut Şöleni

Nadir lenticular bulutlar Naci Demirpolat tarafından görüntülendi

Elazığ semalarında göz kamaştıran bir doğa olayı yaşandı. Şehirde görülen mercek bulutları (Lenticular), izleyenlere adeta görsel bir şölen sundu.

Doğa fotoğrafçısı Naci Demirpolat tarafından kayıt altına alınan bu kümeler, halk arasında bazen "UFO bulutları" olarak da anılıyor. Bilimsel adları Lenticular olan bu bulutlar, çok nadir gözlemleniyor.

Elazığ’da kaydedilen görüntüler, benzersiz şekilleri ve etkileyici detaylarıyla dikkat çekti ve fotoğraf meraklıları ile doğa severler arasında büyük ilgi uyandırdı.

ELAZIĞDA MERCEK BULUT

ELAZIĞDA MERCEK BULUT

ELAZIĞDA MERCEK BULUR

