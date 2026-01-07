Samsun: Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda Üst ve Alt Geçit Çalışmaları Sona Yaklaşıyor

Samsun'da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki üst ve alt geçit projeleri tamamlanma aşamasına geldi; köprü membranı, döküm ve sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.