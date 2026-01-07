Samsun: Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda Üst ve Alt Geçit Çalışmaları Sona Yaklaşıyor

Samsun'da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki üst ve alt geçit projeleri tamamlanma aşamasına geldi; köprü membranı, döküm ve sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 18:14
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 18:14
Samsun: Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda Üst ve Alt Geçit Çalışmaları Sona Yaklaşıyor

Samsun'da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda Üst ve Alt Geçit Çalışmaları Sona Yaklaşıyor

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde yapımı süren üst ve alt geçit projelerinde çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini açıkladı.

Benzinlik Alt Geçit Köprülü Kavşağı'nda Son Hazırlıklar

Başkan Doğan, sahada ekiplerin alt geçit kazısı ve yol imalatı öncesinde son hazırlıkları sürdürdüğünü belirtti. Benzinlik Alt Geçit Köprülü Kavşağı'nda köprü üstü asfalt öncesi membran imalatının tamamlandığını vurguladı.

AFAD Üst Geçit Köprülü Kavşağı'nda Döküm Çalışmaları

Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki AFAD Üst Geçit Köprülü Kavşağı'nda fore kazık, temel, perde ve prekast kiriş yerleştirme çalışmalarının bitirildiğini açıklayan Doğan, projede köprü üst döşeme betonu döküm çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Yol Genişletme ve Sıcak Asfalt Çalışmaları

Başkan Doğan ayrıca, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın yol genişletme çalışmaları kapsamında refüjlerde sıcak asfalt serim çalışmalarının eş zamanlı olarak sürdüğünü sözlerine ekledi.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HALİT DOĞAN, RECEP TAYYİP ERDOĞAN BULVARI ÜZERİNDE YAPIMI SÜREN...

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HALİT DOĞAN, RECEP TAYYİP ERDOĞAN BULVARI ÜZERİNDE YAPIMI SÜREN BENZİNLİK ALT GEÇİT KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI’NDA ÇALIŞMALARIN SONA YAKLAŞTIĞINI AÇIKLADI.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HALİT DOĞAN, RECEP TAYYİP ERDOĞAN BULVARI ÜZERİNDE YAPIMI SÜREN...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Starlink Uyduları Hakkari Semalarında Tek Sıra Halinde Görüntülendi
2
Bodrum-Kaş Arası Denizlerde Fırtına Uyarısı
3
Kastamonu'da Su Kesintisi 4. Güne Taştı: Tanker ve Ambalajlı Su Dağıtımı
4
Bingöl Valisi Usta’dan Tek Öğretmenli Köy Okuluna Fedakar Ziyaret
5
Litvanya'dan Bursa'ya İşbirliği Daveti: Bozbey ve Büyükelçi Janukonis Görüştü
6
Hakkari Çimenli'de Kar Seraları Çökertti: Üretici Destek Bekliyor
7
Hakkari'de Karla Mücadele Toplantısı — 9 Ocak İçin Tedbirler

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları