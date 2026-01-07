Samsun: Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda Üst ve Alt Geçit Çalışmaları Sona Yaklaşıyor

Samsun'da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda Üst ve Alt Geçit Çalışmaları Sona Yaklaşıyor
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde yapımı süren üst ve alt geçit projelerinde çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini açıkladı.
Benzinlik Alt Geçit Köprülü Kavşağı'nda Son Hazırlıklar
Başkan Doğan, sahada ekiplerin alt geçit kazısı ve yol imalatı öncesinde son hazırlıkları sürdürdüğünü belirtti. Benzinlik Alt Geçit Köprülü Kavşağı'nda köprü üstü asfalt öncesi membran imalatının tamamlandığını vurguladı.
AFAD Üst Geçit Köprülü Kavşağı'nda Döküm Çalışmaları
Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki AFAD Üst Geçit Köprülü Kavşağı'nda fore kazık, temel, perde ve prekast kiriş yerleştirme çalışmalarının bitirildiğini açıklayan Doğan, projede köprü üst döşeme betonu döküm çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
Yol Genişletme ve Sıcak Asfalt Çalışmaları
Başkan Doğan ayrıca, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın yol genişletme çalışmaları kapsamında refüjlerde sıcak asfalt serim çalışmalarının eş zamanlı olarak sürdüğünü sözlerine ekledi.
