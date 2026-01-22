Elazığ'da motosiklet, mobilet ve motorlu kuryelere 2 günlük trafik yasağı

Elazığ'da yoğun kar yağışı nedeniyle motosiklet, mobilet ve motorlu kuryelerin trafiğe çıkışı 22-23 Ocak 2026 tarihlerinde iki gün süreyle yasaklandı.

Valilikten açıklama

Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İlimizde kar yağışının gece boyu ve yarın akşama kadar süreceği değerlendirildiğinden, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda; İl genelinde motosiklet, motorlu bisiklet (mobilet) ve motorlu kurye faaliyetlerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmiş olup, 22 Ocak 2026 Perşembe ve 23 Ocak 2026 Cuma günü 2 (iki) gün süreyle trafiğe çıkışları yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın alınan tedbirlere uymaları ve yetkili mercilerin yapacağı duyuruları takip etmeleri önemle rica olunur" denildi.

