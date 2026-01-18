Ağrı'da Vali Mustafa Koç'tan Duygusal Veda Ziyaretleri

Giresun Valiliğine atanan Vali Koç kentte helalleşti

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle Giresun Valiliğine atanan Ağrı Valisi Mustafa Koç, görev süresinin ardından kent merkezi ve farklı noktalarda veda ziyaretleri gerçekleştirdi.

Esnaf, vatandaş ve çocuklarla tek tek sohbet eden Vali Koç, helallik isteyerek kent halkıyla vedalaştı. Çarşı ve pazarlarda esnafın iş yerlerini gezdi, onlara hayırlı işler dileyip hatıra fotoğrafları çektirdi.

Ziyaretler sırasında duygusal anlar yaşandı; bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Halkla iç içe bir yönetim anlayışını benimsediklerini sık sık vurgulayan Vali Koç, ziyaretlerde samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Vali Koç, konuyla ilgili olarak, "Görev sürem boyunca her zaman milletimizin yanında olmayı esas aldık. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışıyla Ağrı’ya hizmet etmeye gayret ettik" dedi.

"Ağrı’nın gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu" vurgulayan Vali Koç, kendisine gösterilen ilgi ve destek için tüm Ağrılılara teşekkür ederek, "Ağrı’yı ve aziz insanlarını daima muhabbetle anacağım" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ve esnaf ise Vali Koç’un sahadaki aktif çalışmaları, sıcak ilişkisi ve çözüm odaklı yaklaşımını unutmayacaklarını belirterek, yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

