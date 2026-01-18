Ağrı'da Vali Mustafa Koç'tan Duygusal Veda Ziyaretleri

Giresun Valiliğine atanan Ağrı Valisi Mustafa Koç, esnaf, vatandaş ve çocuklarla helalleşerek kentte duygusal veda ziyaretleri gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 18:46
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 18:46
Ağrı'da Vali Mustafa Koç'tan Duygusal Veda Ziyaretleri

Ağrı'da Vali Mustafa Koç'tan Duygusal Veda Ziyaretleri

Giresun Valiliğine atanan Vali Koç kentte helalleşti

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle Giresun Valiliğine atanan Ağrı Valisi Mustafa Koç, görev süresinin ardından kent merkezi ve farklı noktalarda veda ziyaretleri gerçekleştirdi.

Esnaf, vatandaş ve çocuklarla tek tek sohbet eden Vali Koç, helallik isteyerek kent halkıyla vedalaştı. Çarşı ve pazarlarda esnafın iş yerlerini gezdi, onlara hayırlı işler dileyip hatıra fotoğrafları çektirdi.

Ziyaretler sırasında duygusal anlar yaşandı; bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Halkla iç içe bir yönetim anlayışını benimsediklerini sık sık vurgulayan Vali Koç, ziyaretlerde samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Vali Koç, konuyla ilgili olarak, "Görev sürem boyunca her zaman milletimizin yanında olmayı esas aldık. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışıyla Ağrı’ya hizmet etmeye gayret ettik" dedi.

"Ağrı’nın gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu" vurgulayan Vali Koç, kendisine gösterilen ilgi ve destek için tüm Ağrılılara teşekkür ederek, "Ağrı’yı ve aziz insanlarını daima muhabbetle anacağım" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ve esnaf ise Vali Koç’un sahadaki aktif çalışmaları, sıcak ilişkisi ve çözüm odaklı yaklaşımını unutmayacaklarını belirterek, yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİYLE GİRESUN VALİLİĞİNE ATANAN AĞRI VALİSİ MUSTAFA KOÇ, GÖREV YAPTIĞI...

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİYLE GİRESUN VALİLİĞİNE ATANAN AĞRI VALİSİ MUSTAFA KOÇ, GÖREV YAPTIĞI KENTTE VEDA ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ. ESNAF, VATANDAŞ VE ÇOCUKLARLA HELALLEŞEN VALİ KOÇ’UN VEDASI SIRASINDA DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİYLE GİRESUN VALİLİĞİNE ATANAN AĞRI VALİSİ MUSTAFA KOÇ, GÖREV YAPTIĞI...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pendik Belediyesi'nden Karla Mücadele: Ekipler Aralıksız Sahada
2
Tunceli'de 875 sosyal konutun kura çekimi yapıldı
3
Pendik'te İETT Otobüsü Yolda Kaldı: Lastik Uygunsuzluğu Yolcuları Mağdur Etti
4
Amasya'da Boraboy Gölü Dondu: Yüzey Buzla Kaplandı
5
Pendik Belediyesi'nin Karla Mücadelesi: Ekipler 7/24 Sahada
6
D850'de Tır Makasladı: Niksar'da Polis Kürekle Yolu Açtı
7
İnegöllü İş İnsanı Sedat Taç Toprağa Verildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları